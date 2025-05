Pattayas dunkle Wende – Blutige Gewalt auf offener Straße schürt Angst vor wachsender Unsicherheit

PATTAYA, Thailand – Einst berühmt für seine Strände und sein pulsierendes Nachtleben, steht Pattaya nun wegen eines alarmierenden Anstiegs der Straßenkriminalität im Fokus. Eine brutale Messerattacke am helllichten Tag am 16. Mai verstärkt die Sorge um eine Stadt, die zunehmend von Gewalt erschüttert wird.

Um 17:06 Uhr erhielt Polizeioberkommissar Pakorn Prakobnun vom Polizeirevier Dongtan der Stadt Pattaya eine Meldung über einen gewaltsamen Übergriff in einem bewaldeten Gebiet entlang der Thappraya Road – direkt gegenüber dem Provinzgericht. Polizei und Rettungskräfte trafen kurz darauf an einem Tatort ein, der selbst erfahrene Einsatzkräfte erschütterte.







Das Opfer, der 35-jährige Brite Andrew Joseph Cook, wurde mit schwersten Verletzungen aufgefunden: eine tiefe Schnittwunde im Gesicht, eine Stichverletzung in der Brust und eine klaffende Bauchverletzung. Sanitäter leisteten erste Hilfe und brachten ihn in kritischem Zustand ins Krankenhaus.

Augenzeugen – darunter Motorrad-Taxifahrer und Essenslieferanten – schilderten eine erschütternde Abfolge der Ereignisse. Ein weißer Toyota Veloz mit Kennzeichen aus Phuket war offenbar nach einem inneren Handgemenge gegen Bäume am Straßenrand geprallt. Kurz darauf wurde der verletzte Brite aus dem Fahrzeug gestoßen und erneut von einem ausländischen Mann mit einem Messer attackiert. Eine Begleiterin des Täters warf persönliche Gegenstände des Opfers aus dem Auto, bevor beide flüchteten – unter den entsetzten Blicken hilfloser Passanten.



Trotz Versuchen, das Fluchtfahrzeug zu fotografieren, konnten die Täter entkommen. Die Polizei geht derzeit von einem persönlichen Motiv aus – möglicherweise Eifersucht, geschäftliche Konflikte oder ein lange schwelender Streit. Mindestens zwei Verdächtige stehen im Fokus der laufenden Ermittlungen.

In den sozialen Netzwerken und vor Ort wächst der Unmut:

„Zu viele Drogen und Obdachlose.“

„Es ist einfach nur noch beängstigend.“

„Darum bleiben die Touristen weg – niemand fühlt sich mehr sicher.“

„Pattaya ist kaum wiederzuerkennen.“

„Die Stadt ist voller Meth.“

„Es fehlen einem die Worte… nur noch Angst.“

„Ich hoffe, sie schnappen ihn.“





Die Behörden, darunter Vizebürgermeister Wuttisak Rermkijjakan, bemühen sich um Ordnung – etwa durch die Regulierung illegaler Straßenhändler, Parkverbote auf der Phra Tamnak Road und Maßnahmen zur Beruhigung der Walking Street. Doch viele Einwohner fordern mehr als städtische Ordnung: Sie verlangen echte Sicherheit.

Solange das nicht gewährleistet ist, droht Pattaya weniger als Strandparadies in Erinnerung zu bleiben – sondern als Stadt, in der das Blut auf den Straßen das neue Aushängeschild ist.