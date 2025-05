Pattayas Bürgermeister antwortet auf Appell eines Langzeitbesuchers – „Wir reparieren die Grundlagen“

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Nach der Veröffentlichung eines offenen Briefes im Pattaya Blatt, in dem der Langzeitbesucher Alan French die Stadt aufforderte, „die Grundlagen zu reparieren, nicht nur Festivals zu veranstalten“, hat sich Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet öffentlich geäußert. In einer ausführlichen Stellungnahme geht er auf die angesprochenen Probleme ein und gibt Einblick in laufende Infrastrukturmaßnahmen.







„Vielen Dank für Ihre Anmerkungen, denen ich voll und ganz zustimme“, begann Bürgermeister Poramet seine Antwort. „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um einige Aspekte der städtischen Entwicklungsarbeit zu teilen, die der Öffentlichkeit möglicherweise nicht vollständig bekannt sind.“

Er erklärte, dass Pattaya eine Vielzahl von Projekten umsetze, um sowohl die physische als auch digitale Infrastruktur der Stadt zu modernisieren. Ziel sei es, dem kontinuierlichen Wachstum der Stadt gerecht zu werden – eine Entwicklung, die nicht ohne Herausforderungen verlaufe.



„Als weltweit anerkannte Tourismusdestination und eine der am schnellsten wachsenden Städte der Region steht Pattaya vor der ständigen Aufgabe, den Ausbau der Infrastruktur mit dem Tempo dieses Wachstums in Einklang zu bringen“, betonte der Bürgermeister. Er räumte ein, dass sichtbare Probleme wie Baustellen oder Überschwemmungen häufig zu negativer Wahrnehmung führen – doch seien diese unvermeidbar im Zuge tiefgreifender Stadttransformationen.

Poramet wies zudem darauf hin, dass einige Infrastrukturprojekte parallel zu Festivals und öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. Solche Anlässe erforderten umfassende Vorbereitungen zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Besucher, was sich teils auf andere Projekte auswirken könne.





„Trotz dieser Herausforderungen“, so Poramet weiter, „verpflichtet sich die Stadt Pattaya weiterhin dazu, allen Besuchern ein sicheres, komfortables und herzliches Erlebnis zu bieten. Wir laden Sie herzlich ein, Pattaya mit Vertrauen zu besuchen – mit der Gewissheit, dass wir unser Bestes geben, um Gastfreundschaft, Service und Sicherheit auf höchstem Niveau zu gewährleisten.“

Frühere Berichterstattung:

Langzeitbesucher richtet eindringlichen Appell an Pattayas Bürgermeister – „Repariert die Grundlagen, nicht nur die Festivals“