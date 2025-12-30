Pattaya startet stadtweite Straßen- und Meeressicherheitskampagne zum Schutz von Einwohnern und Touristen

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat anlässlich des Nationalen Katastrophenschutztages eine koordinierte Kampagne zur Straßen- und Meeressicherheit gestartet. Ziel ist es, das Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken und das Vertrauen von Einwohnern und Touristen weiter zu festigen.

Die offizielle Eröffnungszeremonie fand am Pattaya Central Beach statt und wurde vom Gouverneur der Provinz Chonburi, Narit Niramaiwong, gemeinsam mit Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet geleitet. Vertreter staatlicher Behörden, des privaten Sektors sowie zuständige Einsatzkräfte nahmen an der Veranstaltung teil, die symbolisch für Pattayas Anspruch steht, Besuchern während ihres gesamten Aufenthalts ein sicheres Umfeld zu bieten.







In Thailand wird der 26. Dezember jährlich als Nationaler Katastrophenschutztag begangen. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für Risiken zu schärfen, die sowohl durch Naturereignisse als auch durch menschliches Handeln entstehen können. Die Initiative unterstreicht die Bedeutung einer integrierten Zusammenarbeit bei Prävention und Schadensminderung, insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender und intensiverer Katastrophen, nicht zuletzt infolge des Klimawandels.

Ein stellvertretender Bürgermeister von Pattaya betonte, dass erfolgreiche Katastrophenvorsorge auf einer starken Sicherheitskultur in der Gesellschaft beruhe. Dazu gehörten verlässliche Informationen, klare Sicherheitsstandards, Disziplin, Verantwortungsbewusstsein sowie die aktive Beteiligung aller Sektoren. Gleichzeitig arbeite die Regierung an einer einheitlichen Katastrophenbewältigung im Rahmen des Nationalen Plans zur Katastrophenvorbeugung und -minderung und verbessere Notfallreaktionen durch digitale Technologien und zentrale Plattformen für den Austausch von Echtzeitdaten.



Darüber hinaus setzt die Stadt verstärkt auf Aufklärung über richtiges Verhalten in Notfällen, den Ausbau von Freiwilligennetzwerken und eine enge Zusammenarbeit nach dem Leitprinzip „Gemeinsam denken, gemeinsam handeln, gemeinsam lernen und gemeinsam Probleme lösen“. Dies soll schnelle und wirksame Reaktionen in Krisensituationen gewährleisten.

Zum Nationalen Katastrophenschutztag 2025 rief der stellvertretende Bürgermeister alle Behörden und gesellschaftlichen Bereiche dazu auf, das Sicherheitsbewusstsein weiter zu stärken und sich aktiv an lokalen Katastrophenschutznetzwerken zu beteiligen. Diese Maßnahmen seien entscheidend für eine höhere Lebensqualität, nachhaltige Sicherheit und widerstandsfähige, eigenständige Gemeinschaften. Abschließend wünschte er der Bevölkerung Glück, Wohlstand, gute Gesundheit und Schutz vor allen Gefahren.



































