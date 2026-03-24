Pattaya zieht internationale Evakuierte an trotz steigender Lebenshaltungskosten

PATTAYA, Thailand – Angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der zunehmenden Zahl vertriebener Zivilisten richtet sich der Blick vieler Betroffener auf mögliche sichere Zufluchtsorte. Für einige könnte die thailändische Küstenstadt Pattaya dabei als unerwartete Option in Betracht kommen.

Mehrere Länder haben bereits groß angelegte Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet und Hunderte Bürger aus Krisengebieten ausgeflogen. Dabei spielen gut funktionierende Flugverbindungen und politisch stabile Transitländer eine entscheidende Rolle – Faktoren, von denen Pattaya profitieren könnte.

Die Stadt punktet mit einer gut entwickelten Infrastruktur, der Nähe zu internationalen Flughäfen in Bangkok sowie langjähriger Erfahrung im Umgang mit internationalen Gästen. Hotels, Resorts und Serviced Apartments sind auf längere Aufenthalte eingestellt, während medizinische Versorgung, Notfalldienste und Sicherheitsstrukturen zuverlässig funktionieren.

Dennoch stehen potenzielle Evakuierte vor Herausforderungen. Thailand sieht sich derzeit mit steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert, bedingt durch Inflation, höhere Energiepreise und zunehmende Ausgaben für Transport und Unterkunft. Diese Entwicklungen können einen Aufenthalt teurer machen als ursprünglich erwartet.



Trotzdem bietet Pattaya auch nach der Hochsaison rund um Songkran weiterhin zahlreiche Unterkünfte, gastronomische Angebote und eine offene, internationale Atmosphäre – sowohl für Familien als auch für ortsunabhängig arbeitende Menschen.

Die etablierte Expat-Community, solide medizinische Einrichtungen und die vergleichsweise stabile Lage des Landes machen Pattaya zu einem möglichen Zufluchtsort für Menschen auf der Suche nach Sicherheit. Behörden und Tourismusakteure bereiten sich bereits darauf vor, internationale Ankünfte aufzunehmen, und betonen die Bedeutung von Sicherheit sowie Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen.



































