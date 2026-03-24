Deutscher Tourist nach Zusammenbruch im Meer bei Bang Saray wiederbelebt

PATTAYA, Thailand – Ein 71-jähriger deutscher Tourist hat einen Badeunfall am Bang Saray Beach südlich von Pattaya nur knapp überlebt. Der Mann verlor am 23. März beim Schwimmen das Bewusstsein, woraufhin ein schneller Rettungseinsatz eingeleitet wurde.

Gegen Mittag wurden Rettungskräfte alarmiert und eilten gemeinsam mit medizinischem Personal des Wat-Yan-Krankenhauses zum Strand. Der Tourist war zuvor von anderen Badegästen bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden.

Augenzeugen berichteten, dass der Mann zunächst normal schwamm, dann jedoch Anzeichen von Schwindel zeigte. Er trieb kurz auf dem Rücken, drehte sich anschließend mit dem Gesicht nach unten und ging unter. Umstehende reagierten sofort, brachten ihn an Land und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Nach mehreren Minuten gelang es Ersthelfern und Rettungskräften, den Puls des Mannes wiederherzustellen. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Behörden mahnten zur Vorsicht beim Baden im Meer, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen. Zudem wird empfohlen, nicht allein zu schwimmen, um im Notfall schnelle Hilfe zu gewährleisten.



































