Glühende Hitze in Pattaya kann am Nachmittag Gewitter auslösen

PATTAYA, Thailand – In Pattaya und weiten Teilen Ostthailands bleibt es tagsüber heiß, während gleichzeitig eine leichte Gewittergefahr besteht. Nach Angaben des thailändischen Wetterdienstes sorgt ein Tiefdrucksystem über dem Land für anhaltend hohe Temperaturen.

Die Werte können in Pattaya bis in die mittleren 30 Grad Celsius steigen. Während es in den meisten Gebieten trocken bleibt, sind örtlich begrenzte Gewitter mit böigem Wind möglich – vor allem am späten Nachmittag oder Abend.

Anwohner und Touristen werden gebeten, ausreichend zu trinken und längere Aufenthalte in der prallen Mittagssonne zu vermeiden. Kurzzeitige Regenschauer und auffrischende Winde könnten zudem Aktivitäten im Freien, insbesondere entlang der Strände und Küstenstraßen, beeinträchtigen.

Auf dem Golf von Thailand herrschen überwiegend ruhige Bedingungen mit Wellen um einen Meter Höhe. In Gewittergebieten kann der Seegang jedoch deutlich zunehmen. Bootsführer und Ausflügler zu den vorgelagerten Inseln sollten daher die Wetterlage aufmerksam verfolgen und stürmische Zonen meiden.







Auch in den nördlichen und nordöstlichen Regionen des Landes wird verbreitet heißes bis sehr heißes Wetter erwartet, begleitet von vereinzelten, durch die Hitze ausgelösten Gewittern.

Für Pattaya bedeutet dies in den kommenden Tagen das typische Wetter dieser Jahreszeit: intensive Sonne, hohe Temperaturen und gelegentliche, kurze Gewitter als Vorboten der nahenden Regenzeit.



































