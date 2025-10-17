Pattaya zeigt Effizienz mit über 250.000 Anrufen beim Kontaktzentrum 1337

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya unterstreicht ihr Engagement für Bürger und Touristen mit dem Pattaya Contact Center 1337, einer 24-Stunden-Hotline für Informationen, Beschwerden und Notfallhilfe. Im Haushaltsjahr 2024 verzeichnete das Zentrum insgesamt 257.869 Anrufe, was das Vertrauen der Öffentlichkeit in die städtischen Dienstleistungen deutlich widerspiegelt.

Um die Reaktionsfähigkeit weiter zu verbessern, hat Pattaya eine Quick Response Unit (QRU) eingerichtet, die Probleme proaktiv angeht, betroffene Gebiete schnell erreicht und koordinierte Lösungen bereitstellt.



Darüber hinaus hat die Stadt ihre Dienstleistungen über die Line-Anwendung @pattayaconnect erweitert. Diese bietet moderne E-Government-Services (E-Service), die eine einfache und schnelle Kommunikation zwischen Behörden, Einwohnern und Besuchern ermöglichen. Die wichtigsten Funktionen sind:

News & Updates – Nachrichten, Warnmeldungen, Artikel und Wetterberichte der Meteorologischen Abteilung.

Bürgerservices – Krankenhaustermine, Online-Steuerzahlungen und Verlinkungen zu weiteren staatlichen Diensten.

Pattaya Contact Center 1337 – Online-Beschwerdeeinreichung und Notrufhotline.







Tourismusinformationen – Lokale Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Reisehinweise.

Verkehrs- & Baustellenberichte – Echtzeitmeldungen zu Straßenarbeiten, Baustellen und Verkehr in Zusammenarbeit mit dem Thai Intelligent Traffic Information Center (ITIC).

Smart City Policy – Informationen zu Pattayas laufenden Initiativen auf dem Weg zu einer modernen, intelligenten Stadt.



Bürgermeister Poramet betonte, dass Pattaya seine Verwaltungsdienste weiterhin modernisieren werde – transparent, bürgernah und effizient, ganz im Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung. Diese Maßnahmen unterstützen die Vision einer lebenswerten, qualitativ hochwertigen und zukunftsorientierten Stadt unter der Initiative “BETTER PATTAYA”, die den Menschen in jeder Lebenslage zur Seite steht und Beschwerden effektiv bearbeitet.



































