Indischer Tourist in Pattaya von Frauengruppe und Transgender-Personen in Hotel überfallen und verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein indischer Tourist wurde in einem Hotel im Zentrum Pattayas brutal von einer Gruppe aus Frauen und Transgender-Personen angegriffen und ausgeraubt. Überwachungskameras hielten den schockierenden Vorfall fest, der sich am Abend des 16. Oktober ereignete.

Das Opfer, Herr Guruvayurappan Kunjan (47), meldete den Angriff gemeinsam mit seinen indischen Freunden und Hotelangestellten bei der Polizei Pattaya. Sie übergaben den Ermittlern Videoaufnahmen aus den Sicherheitskameras, die den Ablauf der Tat zeigen.





Laut Aussage der Opfer begann der Vorfall, als sie am Strand von Pattaya von einer thailändischen Frau angesprochen wurden. Diese erklärte sich bereit, das Hotelzimmer der Gruppe für 500 Baht zu besuchen. Nach ihrer Ankunft verlangte sie jedoch mehr Geld. Als die Touristen ablehnten, rief die Frau zwei Transgender-Bekannte hinzu, die kurz darauf erschienen. Gemeinsam griffen sie die Männer an, verletzten sie und beschädigten Teile der Hoteleinrichtung.

Die Täter entwendeten 15.000 Baht in bar sowie 25.000 indische Rupien, bevor sie die Flucht ergriffen.







Ein Hotelangestellter, der die lauten Schreie hörte, eilte zur Hilfe, wurde jedoch selbst attackiert und bedroht. Während des Handgemenges wurde seine 1-Baht-Goldkette zerstört, und einer der Angreifer schlug wiederholt mit einer Eisenstange, woraufhin der Mitarbeiter fliehen musste, um sein Leben zu retten.

Die Polizei Pattaya wertet derzeit die CCTV-Aufnahmen aus dem Hotel und den umliegenden Bereichen aus, um die Täter zu identifizieren und aufzuspüren. Beamte betonten, dass sie den Fall mit höchster Priorität behandeln und die Verantwortlichen rasch vor Gericht bringen wollen.



































