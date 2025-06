Pattaya wird zum Sparparadies für Europäer – Euro erreicht 38 Baht

PATTAYA, Thailand – Mit einem Euro-Wechselkurs von mittlerweile 38 Baht entdecken europäische Reisende die Vorzüge Pattayas neu – besonders jetzt in der ruhigen Nebensaison. Die Kombination aus starkem Wechselkurs, günstigen Hotelangeboten und weniger Touristen sorgt für ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis und entspannten Urlaub am Meer.

Von Strandhotels zu Spitzenpreisen bis hin zu erschwinglichem Streetfood, Massagen und Inselausflügen – europäische Gäste genießen Thailands Küstencharme zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu Zuhause. „Wenn ich 38 Baht für den Euro sehe, buche ich sofort meinen Flug“, sagt Klaus, ein deutscher Rentner, der seine Winter regelmäßig in Pattaya verbringt. „Selbst mit den leichten Preissteigerungen fühlt es sich immer noch an wie das Thailand, in das ich mich damals verliebt habe.“







Am 26. Juni stand der Baht bei 32,50 gegenüber dem US-Dollar – eine leichte Aufwertung. Doch das eigentliche Highlight liegt für Reisende aus dem Euroraum in ihrer gestiegenen Kaufkraft. Ein französischer Tourist, entspannt in einem Café in Jomtien, sagt: „Weniger Verkehr, keine Menschenmengen, tolles Essen – und mein Euro reicht weit. Das ist genau das, was ich mir für meinen Sommerurlaub wünsche.“

Auch lokale Betriebe spüren den Aufschwung. Hotels verzeichnen höhere Buchungen, und Strandrestaurants erfreuen sich stetiger Besucherzahlen. Laut TMB Thanachart Bank (TTB) sind die aktuellen Wechselkurse auf globale wirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen – darunter vorsichtige Zinspolitik der US-Notenbank und eine Entspannung geopolitischer Spannungen.

Thailands Zentralbank hält ihren Leitzins bei 1,75 %, was zur Stabilität des Baht beiträgt. Gleichzeitig wirkt sich der schwächere US-Dollar positiv auf den Wechselkurs aus – zur Freude vieler Touristen. Hinzu kommt: ausländische Investoren zeigen weiterhin Interesse an thailändischen Aktien.



Neben günstigen Preisen punktet Pattaya mit saubereren Stränden, sichereren Straßen und einem vielfältigeren Freizeitangebot. Die Stadt wandelt sich zunehmend vom reinen Partymekka zu einem attraktiven Ziel für Rentner, digitale Nomaden und Familien. „Pattaya verändert sich – aber zum Positiven“, sagt ein belgischer Auswanderer. „Alles ist etwas gepflegter, ruhiger – und aktuell stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Mit warmem Wasser, lebhaften Märkten und einem vorteilhaften Wechselkurs bleibt Pattaya in dieser Saison ein echtes Highlight für europäische Besucher – voller Erlebnisse, Herzlichkeit und echtem Thailand-Flair.