Pattaya modernisiert Straßennetz und startet 5-km-Kabelprojekt in Jomtien am 1. Juli

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Manot Nongyai leitete das sechste Fortschrittstreffen zum „Big City Electrical System Development Project – Phase 1 (Pattaya)“ und informierte über den Stand der laufenden Arbeiten an unterirdischen Stromleitungen, Wasserleitungen und Telekommunikationskabeln. Die beteiligten Behörden berichteten über einen insgesamt koordinierten Fortschritt.

Die Niederlassung der Provincial Electricity Authority (PEA) Pattaya meldete 88 % Fertigstellung für Abschnitt 7 (Pattaya Third Road vom Prinya-Kreuzungspunkt bis zur Chumsai-Kreuzung). Verzögerungen ergaben sich durch verspätete Lieferung elektrischer Ausrüstung, die ursprünglich für April geplant war und nun im Juli erwartet wird. Der vollständige Einbau soll bis August 2025 abgeschlossen sein.







Die Verlegung von Hoch- und Niederspannungskabeln soll bis September 2025 abgeschlossen sein, gefolgt von Glasfaserkabeln bis Dezember. Systemtests und der vollständige Betrieb sind für November 2025 geplant.

Für Abschnitt 8 (South Pattaya Road, von der Tony-Kreuzung bis Walking Street) liegt der Fortschritt derzeit bei 55 %. Hier stehen insbesondere noch Arbeiten an der Gehwegoberfläche aus.



Zudem kündigte die PEA-Niederlassung Jomtien den Baubeginn für die Verlegung unterirdischer Kabel entlang der Jomtien Second Road (ca. 5 km) an. Die Auftaktbesprechung findet am 30. Juni im Konferenzraum im 3. Stock des PEA-Büros Jomtien statt. Die Arbeiten beginnen offiziell am 1. Juli und sollen innerhalb von 360 Tagen bis zum 25. Juni 2026 abgeschlossen sein. Parallel finden Verbesserungen an Gehwegen statt, in einigen Bereichen ist eine temporäre Nutzung von Fahrspuren erforderlich.



Vizebürgermeister Manot betonte die Bedeutung abgestimmter Planungen aller beteiligten Stellen. Er forderte die Teams auf, Projektinformationen sowohl online als auch vor Ort aktiv zu kommunizieren und die Straßendecken rechtzeitig vor dem Pattaya Marathon am 19.–20. Juli instand zu setzen, um Sicherheit und Komfort für Teilnehmer zu gewährleisten. Nach dem Marathon können die Arbeiten wie geplant fortgesetzt werden.