Kühlere Morgenstunden in Pattaya nach weiterem Temperaturrückgang

PATTAYA, Thailand – In Pattaya und den umliegenden Gebieten werden in den kommenden 24 Stunden kühlere Morgen erwartet. Die Temperaturen sollen leicht sinken, da ein Hochdruckgebiet weiterhin den oberen Teil Thailands beeinflusst, teilte das Meteorologische Amt am Donnerstag mit.

Laut Prognose können sich Bewohner in Pattaya und der Provinz Chonburi insbesondere in den frühen Morgenstunden auf milde bis kühle Bedingungen einstellen, vor allem in Küsten- und offenen Bereichen. Während die Temperaturen tagsüber weiterhin warm bleiben, stellt der kühlere Tagesbeginn eine spürbare Wetteränderung dar. Die Behörden rufen insbesondere Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit Atemwegserkrankungen zu besonderer Vorsicht auf.







Die Abkühlung ist auf eine anhaltende Kaltluftmasse zurückzuführen, die sich über dem oberen Teil Thailands ausbreitet. Hinzu kommen westliche Winde aus Myanmar, die das Wetter im Norden und im oberen Nordosten beeinflussen. Zwar wird in Pattaya kein deutlicher Temperatursturz erwartet, dennoch dürften sich die Morgenstunden frischer anfühlen als in den vergangenen Tagen.

Die Seebedingungen im Golf von Thailand bleiben moderat, mit Wellenhöhen von etwa ein bis zwei Metern außerhalb der Küste. Seeleute und Betreiber kleiner Boote werden zu erhöhter Vorsicht aufgerufen, insbesondere in Gebieten mit böigem Wind oder vereinzelten Gewittern.



Im Süden des Landes werden unterdessen in Teilen der Provinzen Songkhla, Pattani, Yala und Narathiwat starke Regenfälle erwartet. Dies erhöht das Risiko von Sturzfluten und Oberflächenabfluss in tiefer gelegenen und hügeligen Gebieten. Für Pattaya hingegen werden überwiegend trockene Bedingungen prognostiziert, was normale touristische Aktivitäten und Outdoor-Angebote begünstigt.

Die Luftqualität in Zentralthailand, einschließlich Pattaya und der Eastern Seaboard, bleibt auf moderatem Niveau. Staub- und Dunstansammlungen gelten aufgrund einer relativ guten Luftzirkulation als beherrschbar.





Die Behörden raten Einwohnern und Besuchern in Pattaya, sich morgens entsprechend wärmer zu kleiden, während der warmen Nachmittage ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und bei Wassersportaktivitäten die Sicherheitshinweise für die Schifffahrt zu beachten.



































