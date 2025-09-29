Pattaya untersucht virales Video, das Paar beim öffentlichen Sex zeigt

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet von Pattaya hat eine sofortige Untersuchung eines Videos angeordnet, das in den sozialen Medien kursiert und offenbar ein Paar zeigt, das sich im Meer vor Jomtien Beach intim verhält. Der Clip, begleitet von einer spöttischen Bildunterschrift, die Pattaya mit Phuket vergleicht, löste öffentliche Empörung aus und führte am Sonntag zu einer schnellen Reaktion der Stadtverwaltung.



Bürgermeister Poramet erklärte, er habe den Superintendenten der Pattaya City Police kontaktiert, um das Filmmaterial zu prüfen und festzustellen, ob die Aufnahmen aktuell oder älteren Datums sind. Die Polizei wurde gebeten, die Fakten zu ermitteln und rechtliche Schritte einzuleiten, falls das Verhalten gegen thailändisches Recht oder lokale Vorschriften verstößt. Die städtischen Beamten von Jomtien führten bereits erste Kontrollen vor Ort durch.

Der Beitrag, der die Untersuchung auslöste, enthielt die Zeile „Pattaya won’t lose to Phuket“, und Kommentare auf der Seite reichten von Forderungen nach sofortiger Entfernung der gezeigten Personen bis hin zu Rufen nach strengeren Strafen und stärkerer Kontrolle. Einige Anwohner regten an, die Beleuchtung am Dongtan Beach zu verbessern und mehrsprachige Schilder mit Verhaltensvorschriften anzubringen. Andere kritisierten wahrgenommene Widersprüche in der nationalen Politik, da lockere Regeln für Nachtleben und liberale Cannabispolitik gemischte Signale über akzeptables Verhalten senden könnten.







Städtische Mitarbeiter betonten, dass der erste Schritt darin bestehe, Zeit und Ort des Clips zu bestätigen. Sollte das Material als aktuell verifiziert werden und rechtswidriges Verhalten zeigen, kündigten die Behörden an, den gesetzlichen Ablauf einzuhalten. Dies könnte die Identifizierung der Beteiligten und Anklagen nach einschlägigen Vorschriften zu öffentlicher Ordnung und Sittlichkeit umfassen.

Kommentare in den sozialen Medien spiegelten sowohl Frustration als auch Besorgnis wider. Ein Nutzer forderte strengere Strafen, in Extremfällen sogar die Aberkennung des Visums, während ein anderer vorschlug, die Verbote und Strafen in mehreren Sprachen sichtbar zu machen, damit ausländische Besucher keine Unwissenheit geltend machen können. Zahlreiche Anwohner dankten der Stadtverwaltung für das schnelle Handeln.



Die Behörden betonten, dass Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Ordnung mit dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs in Einklang stehen müssen. Gleichzeitig werden routinemäßige Patrouillen entlang der Strände und Wege von Jomtien fortgesetzt, und es werden praktische Maßnahmen wie verbesserte Beleuchtung und Schilder erwogen, um unerlaubte Aktivitäten zu verhindern und Familien sowie Touristen Sicherheit zu geben.

Die Behörden bitten alle, die Informationen oder klarere Aufnahmen besitzen, die Polizei von Pattaya oder das Rathaus unter der Hotline 1337 zu kontaktieren, um die Untersuchung zu unterstützen, während die Faktenlage geprüft und über weitere Maßnahmen entschieden wird.



































