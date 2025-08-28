Pattaya-Unternehmerin Dr. Darin Phanthusak glänzt mit Doppelsieg bei den APEA Awards 2025

BANGKOK, Thailand – Bei einer glanzvollen Zeremonie am Freitagabend, den 22. August, im The Athenee Hotel in Bangkok, wurden zwei herausragende Persönlichkeiten der thailändischen Wirtschaft bei den Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) gefeiert: Dr. Darin Phanthusak und Tan Passakornnatee. Über 300 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, die Exzellenz im Unternehmertum in ganz Asien würdigte und Innovation, soziale Verantwortung sowie herausragende Führungsqualitäten hervorhob.







Dr. Darin Phanthusak ging als Doppelsiegerin hervor: Sie erhielt den Preis „Master Entrepreneur“ in der Kategorie Unterhaltung sowie den „Inspirational Brand Award“. Als Vizepräsidentin des Familienholdingunternehmens leitet sie gemeinsam mit ihrer Mutter Orawan und ihren Schwestern Alisa und Varassaya die Tiffany’s Show, das Woodlands Hotel und mehrere Restaurants.

In ihrer Dankesrede erinnerte Dr. Phanthusak an ihren verstorbenen Vater, Senator Sutham Phanthusak, dessen Vision die Grundlage des Familienimperiums legte. Sie betonte die Einigkeit der Familie und das fortwährende Engagement, sein Erbe zu bewahren und auszubauen. Mit ihrem scharfen Geschäftssinn ist Dr. Phanthusak in ganz Thailand bekannt und gilt als führende Persönlichkeit in den Bereichen Unterhaltung und Gastgewerbe.



Der Titel „Entrepreneur of the Year“ ging an Tan Passakornnatee, einen gebürtigen Chonburi, der in der thailändischen Geschäftswelt ein bekannter Name ist. Tan ist Gründer der Oishi Group japanischer Restaurants, wobei sein Durchbruch mit dem Start von Oishi Green Tea gelang, einem Produkt, das in thailändischen Haushalten schnell zum Standard wurde.

Geboren von chinesischen Eltern, verließ Tan die Schule nach der 9. Klasse und begann seine Karriere als Angestellter bei Sahapat. Mit seinen ersten Ersparnissen eröffnete er einen kleinen Buchladen in Chonburi und begann in Immobilien zu investieren. 1999 startete er die Oishi-Restaurantkette, später folgten WBC Wedding Studio und Oishi Green Tea. 2010 gründete er Mai Tan, einschließlich Ichitan und Double Drink Company, und festigte damit seinen Ruf als innovativer und widerstandsfähiger Unternehmer.



Das APEA-Programm, organisiert von Enterprise Asia, würdigt herausragende Unternehmen und Unternehmer, die Exzellenz in der Geschäftsentwicklung zeigen und gleichzeitig soziale Verantwortung übernehmen. Mit Präsenz in über 36 Ländern fördert Enterprise Asia Innovation, ethische Geschäftspraktiken und nachhaltiges Wachstum in der Region. Die Auszeichnung von außergewöhnlichen Führungskräften wie Dr. Darin Phanthusak und Tan Passakornnatee unterstreicht die Bedeutung von Unternehmertum für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Asiens.





Die Preisverleihung bot nicht nur eine Plattform zur Anerkennung individueller Leistungen, sondern auch die Möglichkeit, Asiens führende Unternehmer zu vernetzen, den Austausch von Wissen zu fördern und verantwortungsbewusstes Unternehmertum zu stärken. Für die Teilnehmer und Preisträger gleichermaßen war die Veranstaltung ein Beweis für das dynamische unternehmerische Ökosystem, das Innovation in Thailand und darüber hinaus vorantreibt.















































