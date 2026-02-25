PATTAYA, Thailand – Seit Jahrzehnten überlebt Pattaya, indem die Stadt jeweils stark auf einen dominierenden Quellmarkt setzt. Zunächst waren es westliche Rucksacktouristen und Nachtschwärmer, dann große chinesische Reisegruppen und zuletzt vor allem russische Besucher, die Hotels, Restaurants und Bars füllten. Kritiker warnen jedoch: Pattaya gehe immer wieder dieselbe Wette ein – und werde jedes Mal überrascht, wenn sich der Markt verschiebt.

Nach der Pandemie verschwanden chinesische Touristen aus vielen globalen Reisezielen fast über Nacht – von Australia bis nach Southeast Asia. Pattaya bildete keine Ausnahme. Für viele Langzeitbesucher hätte die Lehre klar sein müssen: Eine zu starke Abhängigkeit von einem einzelnen Markt macht die Stadt anfällig für Schocks – sei es durch Pandemien, geopolitische Spannungen oder wirtschaftliche Abschwünge.







Nun, da Besucher aus Russia zu den sichtbarsten Touristengruppen in Pattaya gehören, stellt sich dieselbe Frage erneut: Was passiert als Nächstes? Und wer ersetzt sie, falls sich die Umstände ändern – Reisende aus India, dem Middle East oder ein anderer Massenmarkt?

Einige derzeitige ausländische Besucher sagen, die Stadt habe kaum eine Wahl. Die sommerliche Nebensaison sei hart, und das Überleben hänge davon ab, die zahlungskräftigsten Gruppen anzuziehen – unabhängig von Hitze, Image oder Ruf. Aus dieser Sicht sei Massentourismus, selbst wenn er einseitig sei, besser als leere Hotels und geschlossene Geschäfte.

Andere widersprechen deutlich. Sie argumentieren, Pattaya habe vor mehr als einem Jahrzehnt aufgehört, sich ernsthaft weiterzuentwickeln, und stattdessen begonnen, Nachbarziele zu kopieren, ohne sein Kernangebot neu zu denken. Während Destinationen, die sich diversifiziert hätten – etwa mit Fokus auf Familientourismus, Events, Gastronomie oder Wellness – heute gut ausgelastet seien, bleibe Pattaya stark von seiner Nachtökonomie abhängig.



„Welche zahlungskräftige Familie würde Pattaya wählen“, fragte ein Langzeitbesucher, „wenn sie sich nicht für das Nachtleben interessiert?“ Das globale Image der Stadt kreise weiterhin um Prostitution, Korruption, mangelhafte Verkehrssicherheit und schwache Durchsetzung von Regeln – Wahrnehmungen, die Familien, Premiumreisende und Langzeit-Professionals abschrecken.

Eine weitere Debatte unter ausländischen Touristen dreht sich darum, wie Online-Plattformen die traditionelle Barökonomie Pattayas verändert haben. Einige meinen, unabhängige Online-Einnahmen hätten Anreize verschoben, die Servicequalität gesenkt und die Straßenszene des Nachtlebens verändert. Andere entgegnen, dies sei Teil der globalen Digitalwirtschaft – und die eigentliche Schwäche liege darin, dass Pattaya sein Tourismusmodell nicht modernisiert habe.





Fest steht: Das Publikum hat sich verändert. Besucher, die sich an Pattayas „goldene Jahre“ erinnern, sprechen nostalgisch von einer ausgewogeneren Mischung von Touristen. Beobachter vor Ort hingegen beschreiben eine Stadt, die in der Zeit stehen geblieben wirkt – nachts belebt, aber mit Schwierigkeiten, sich darüber hinaus neu zu definieren.

Befürworter der aktuellen Strategie betonen, Pattaya müsse nicht alles für jeden sein. Wenn die Konzentration auf die größten Ausgabengruppen die Stadt durch den Sommer bringe, sei das eine rationale Entscheidung. Kritiker halten dagegen, genau dieses Denken habe Pattaya in wiederkehrende Boom-und-Bust-Zyklen geführt.



Die Kernfrage bleibt offen: Kann Pattaya weiterhin überleben, indem es dem nächsten dominierenden Markt hinterherläuft – oder muss sich die Stadt endlich ihrem Image stellen und sich zu einer vielfältigeren, nachhaltigeren Destination entwickeln?

Vorerst bleibt Pattaya nach Mitternacht geschäftig – die Getränke fließen, das Nachtleben pulsiert. Doch viele fragen sich, ob das allein reicht, um das kommende Jahrzehnt zu sichern, oder ob es nur eine weitere kurzfristige Lösung ist, bevor der Korb erneut kippt.



































