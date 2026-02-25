Pattaya in Alarmbereitschaft: Sommerstürme bringen Risiko von Starkregen und böigen Winden

PATTAYA, Thailand – Einwohner und Besucher in Pattaya werden zur Vorsicht aufgerufen, da Sommerstürme große Teile Oberthailands einschließlich der Ostregion treffen könnten. Darauf weist das thailändische Meteorologische Department hin.

In seiner 24-Stunden-Prognose vom 24. Februar warnte die Behörde, dass Sommerstürme Gewitter, starke böige Winde, örtlich heftige Regenfälle sowie mögliche Blitzschläge mit sich bringen können. Ursache ist ein Hochdrucksystem mit kühler Luft aus China, das sich über den Nordosten Thailands und das Südchinesische Meer ausdehnt. Gleichzeitig führen südliche und südöstliche Winde feuchte Luft in die östlichen Provinzen einschließlich Chonburi. Die hohen Tagestemperaturen dürften die Gewitteraktivität zusätzlich verstärken.







In Pattaya bleibt es tagsüber heiß, bei einer Gewitterwahrscheinlichkeit von etwa 20 Prozent. Lokal können während der Stürme plötzlich starke Windböen auftreten. Die Temperaturen werden nachts bei etwa 25–27°C liegen und tagsüber Höchstwerte von 34–36°C erreichen.

Die Behörden raten der Bevölkerung, während Gewittern offene Flächen zu meiden und Abstand von großen Bäumen, instabilen Strukturen und Werbetafeln zu halten, die durch starke Winde umstürzen könnten. Landwirte in den umliegenden Gebieten werden aufgefordert, Obstbäume zu sichern und Maßnahmen zum Schutz von Nutzpflanzen und Vieh zu ergreifen. Zudem wird empfohlen, wegen der Kombination aus Hitze und wechselhaftem Wetter besonders auf die Gesundheit zu achten.



In Südthailand werden vereinzelt Gewitter erwartet. Die Seebedingungen im Golf von Thailand gelten als mäßig, mit Wellenhöhen um einen Meter und über zwei Meter in Gewittergebieten. Seeleute werden zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.

Die Luftqualität in Oberthailand einschließlich der Ostregion bleibt aufgrund von Staub- und Dunstansammlungen auf moderatem bis relativ hohem Niveau. Dank besserer Luftzirkulation und möglicher Niederschläge wird jedoch eine Stabilisierung oder leichte Verbesserung erwartet.

Besucher in Pattaya sollten lokale Wetterupdates aufmerksam verfolgen und Outdoor-Aktivitäten vorsichtig planen, da sich die Wetterlage rasch ändern kann.



































