Pattaya-Beamte nehmen nackten Mann in Gewahrsam

PATTAYA, Thailand — Städtische Beamte in Pattaya haben am 24. Februar einen Mann in Gewahrsam genommen, der nackt in einem öffentlichen Bereich umherlief und bei Anwohnern sowie Passanten Besorgnis auslöste.

Die Einsatzkräfte brachten die Situation unter Kontrolle, stellten dem Mann Kleidung zur Verfügung und führten ihn aus dem öffentlichen Blickfeld. Nach ersten Einschätzungen der Beamten könnte der Mann an einer psychischen oder neurologischen Erkrankung leiden.







Aus Sorge um seine Sicherheit und sein Wohlergehen wurde er zur medizinischen Untersuchung und weiteren Betreuung in das Pattaya Bhattamakun Hospital gebracht.

Der Vorfall löste online eine breite Diskussion aus. Viele Anwohner erklärten, ähnliche Situationen kämen in Pattaya zunehmend häufiger vor. Einige Kommentatoren gaben an, denselben Mann bereits mehrfach in der Gegend gesehen zu haben, und äußerten Frustration darüber, dass solche Fälle oft kurz nach einem Eingreifen erneut auftreten.



Andere zeigten Mitgefühl und verwiesen auf die Herausforderungen bei der Betreuung psychisch erkrankter Menschen, insbesondere wenn familiäre Unterstützung fehlt. Mehrere Einwohner äußerten zudem grundsätzliche Sorgen über eine wachsende Zahl von Obdachlosen und Bettlern in stark frequentierten Stadtbereichen und forderten langfristige Lösungen statt wiederholter kurzfristiger Maßnahmen.

Weitere Details zur Identität oder zum Gesundheitszustand des Mannes wurden von den Behörden nicht veröffentlicht. Nach Angaben der Beamten wird der Fall nun von medizinischem Fachpersonal betreut.



































