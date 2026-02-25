Autobahn-Schock bei Pattaya – Verwirrter Mann beim Überqueren der Fahrbahn schwer verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde am Abend des 23. Februar schwer verletzt, nachdem er auf der Motorway No. 7 nahe Pattaya von einem Pickup erfasst wurde. Der Vorfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rettungskräfte erhielten gegen 19.00 Uhr einen Notruf über eine Kollision mit einem Fußgänger auf der Autobahn Route 7 in Richtung Chonburi, kurz vor der Ausfahrt North Pattaya im Unterbezirk Nongprue.







Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte einen Mann im geschätzten Alter von 30 bis 35 Jahren mit schweren Verletzungen, darunter multiple Abschürfungen und eine Kopfverletzung. Er wirkte desorientiert, panisch und nicht ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurde er dringend in das Bhattamakun Hospital eingeliefert.

In der Nähe stand ein schwarzer Ford-Pickup mit Kennzeichen aus Chonburi, dessen rechte Frontseite stark beschädigt war – ein Schadenbild, das zu einer Kollision mit hoher Wucht passt.

Nach Angaben der Rettungskräfte hatte die Polizei zuvor eine verletzte Person in der Gegend unter unklaren Umständen gemeldet. Als die Helfer eintrafen, soll der Mann beim Anblick der Einsatzkräfte in Panik geraten sein. Er rannte plötzlich über die Autobahn, kletterte über eine Betonbarriere und lief in den fließenden Verkehr, wo er von dem Pickup erfasst wurde.



Der Fahrer des Fahrzeugs, von der Polizei als „Mr. O“ (Pseudonym) bezeichnet, erklärte, er sei auf dem Heimweg gewesen, als der Mann unerwartet über die Barriere sprang und direkt vor sein Fahrzeug lief. Da mehrere Autos dicht hinter ihm gefahren seien, habe er weder abrupt bremsen noch den Zusammenstoß trotz Ausweichversuchs verhindern können.

Die Behörden untersuchen den Vorfall weiter, während medizinische Teams den Zustand des Verletzten beurteilen.



































