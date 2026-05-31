Pattaya-Touristen erleben weniger Verwirrung, da Thailand die Beschränkungen für den Alkoholverkauf am Tag lockert

PATTAYA, Thailand – Besucher von Pattaya und anderen großen Tourismuszielen in Thailand profitieren künftig von klareren Regeln beim Kauf alkoholischer Getränke. Die Behörden haben die landesweit zulässigen Verkaufszeiten offiziell ausgeweitet. Die Änderung trat am 29. Mai nach ihrer Veröffentlichung im Königlichen Gesetzblatt in Kraft und erlaubt den Verkauf von Alkohol von 11.00 Uhr bis Mitternacht. Damit entfällt die langjährige Unsicherheit rund um die frühere Verkaufssperre zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, die viele ausländische Besucher verwirrte.







Jahrelang waren Touristen in Pattaya oft überrascht, wenn sie am Nachmittag kein Bier, keinen Wein oder keine Spirituosen kaufen konnten, obwohl Restaurants, Bars und Geschäfte geöffnet waren. Die Regelung führte regelmäßig zu Missverständnissen, insbesondere bei Reisenden aus Ländern ohne vergleichbare Verkaufsbeschränkungen. Mit den neuen Vorschriften wird der Nachmittag nun offiziell in die regulären Verkaufszeiten einbezogen, was die Regeln sowohl für Besucher als auch für Unternehmen vereinfacht.

Vertreter der Tourismusbranche gehen davon aus, dass die Änderung das Besuchererlebnis verbessert, da Missverständnisse reduziert und eine der am häufigsten hinterfragten Bestimmungen der thailändischen Alkoholgesetze beseitigt werden. Pattaya, bekannt für sein lebhaftes Nachtleben, seine Strandrestaurants und Unterhaltungsviertel, dürfte besonders von den vereinfachten Vorschriften profitieren, während sich die internationalen Besucherzahlen weiter erholen und Tourismusbetriebe um Gäste konkurrieren.



Trotz der Lockerung der Verkaufsbeschränkungen am Tag betonen die Behörden, dass die bestehenden Maßnahmen zur Kontrolle von Alkohol weiterhin gelten. Das gesetzliche Mindestalter für den Alkoholkonsum bleibt bei 20 Jahren. Verkauf und Konsum von Alkohol sind nach wie vor an bestimmten Orten verboten, darunter Tempel, Behördengebäude, Tankstellen, öffentliche Parks und Bereiche des öffentlichen Verkehrs, sofern keine besondere gesetzliche Genehmigung vorliegt.

Zusätzliche Einschränkungen können zudem während Wahlen, wichtiger buddhistischer Feiertage oder anderer von den Behörden festgelegter Zeiträume gelten. Bestimmte Einrichtungen, darunter Hotels, lizenzierte Unterhaltungslokale, genehmigte Veranstaltungsorte und internationale Flughafenzonen für Auslandsreisende, können je nach Lizenz unter gesonderten Bedingungen betrieben werden.

Tourismusbehörden rufen weiterhin zu verantwortungsbewusstem Alkoholkonsum auf und erinnern Besucher daran, nach dem Trinken sichere Transportmöglichkeiten zu nutzen.

















































