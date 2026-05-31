Keine Scham vor „Einfahrt verboten“ – Geisterfahrer bleiben auf Thailands Straßen ein Dauerproblem

PATTAYA, Thailand – Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung sorgt weiterhin für Frustration bei Verkehrsteilnehmern in ganz Thailand. Viele Autofahrer fragen sich inzwischen, ob manche Fahrer keinerlei Scham mehr empfinden, wenn sie grundlegende Verkehrsregeln missachten.

Das jüngste Beispiel stammt aus Lampang vom 31. Mai. Dort veröffentlichten Verkehrsteilnehmer Dashcam-Aufnahmen, die zeigen, wie Autos und Motorräder wiederholt entgegen der Fahrtrichtung auf einer Einbahnstraße unterwegs sind – trotz deutlich sichtbarer Warnschilder, Verkehrskegel und orangefarbener Absperrungen, die eigens installiert wurden, um dieses gefährliche Verhalten zu verhindern.







Die Aufnahmen entstanden auf der stadtauswärts führenden Nebenstraße der Strecke Lampang–Ngao in der Nähe der Fußgängerbrücke am PTT-Tanklager sowie der Zufahrt zu einem großen Baumarkt in Richtung der Giant-Kilometer-Kreuzung im Bezirk Mueang Lampang.

Nach Angaben von Autofahrern ist die Strecke eindeutig mit den Schildern „Einfahrt verboten“ und „Fahren entgegen der Fahrtrichtung verboten“ gekennzeichnet. Dennoch ignorieren zahlreiche Fahrer die Vorschriften weiterhin. In einem Video ist ein Pick-up zu sehen, der direkt entgegen dem Verkehr fährt. Ein weiterer Pick-up wechselt anschließend die Fahrspur, um entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen, und verfehlt das aufnehmende Fahrzeug nur knapp.

Mehrere Motorräder wurden ebenfalls dabei gefilmt, wie sie in die falsche Richtung fuhren. Ein weiterer Pick-up-Fahrer musste schließlich zurücksetzen, nachdem er auf Fahrzeuge traf, die die Straße ordnungsgemäß benutzten. Auf der Aufnahme ist die Verärgerung des Dashcam-Fahrers deutlich zu hören. Er weist darauf hin, dass die Behörden bereits Barrieren errichtet hätten, um Geisterfahrer zu stoppen, viele Verkehrsteilnehmer die Einschränkungen jedoch weiterhin missachteten.



Anwohner betonen, dass das Problem keineswegs auf Lampang beschränkt sei. Ähnliche Beschwerden werden regelmäßig auch in Pattaya laut. Besucher und Langzeitbewohner berichten häufig von Motorrädern und Fahrzeugen, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind, insbesondere in Seitenstraßen, in der Nähe von Märkten und auf stark befahrenen Zufahrts- und Servicefahrbahnen.

Für viele ausländische Besucher gehört das Fahren entgegen der Fahrtrichtung zu den überraschendsten Aspekten der thailändischen Verkehrskultur. Obwohl regelmäßig Kampagnen zur Durchsetzung von Verkehrsregeln angekündigt werden, argumentieren Kritiker, dass mangelnde und inkonsequente Kontrollen dazu geführt hätten, dass sich gefährliche Fahrgewohnheiten in manchen Gebieten normalisiert haben.







Lokale Bewohner fordern nun ein entschlosseneres Vorgehen der Verkehrspolizei gegen Wiederholungstäter, bevor es zu einem schweren Unfall kommt. Mehrere Autofahrer sollen bereits ähnliche Aufnahmen vom selben Ort in Lampang eingereicht haben. Sie bezeichnen das Verhalten als rücksichtslos, egoistisch und als ständige Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Während Thailand seine Bemühungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit fortsetzt, sind viele Verkehrsteilnehmer der Ansicht, dass das Problem längst nicht mehr im Mangel an Warnschildern oder Absperrungen liegt, sondern in der zunehmenden Bereitschaft einiger Fahrer, diese bewusst zu ignorieren.

















































