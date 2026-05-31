Fahrgast berichtet von beunruhigender Fahrt in Pattaya – Polizei prüft Telefonaufzeichnungen

PATTAYA, Thailand – Eine 27-jährige Frau hat bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem sie einem Fahrer eines Fahrdienstvermittlungsdienstes sexuelle Belästigung während einer Fahrt in Pattaya vorgeworfen hat. Der Vorfall soll sich nach ihrer Ankunft in der Unterkunft sogar weiter zugespitzt haben. Die Frau, die als Frau May aus der Provinz Phichit identifiziert wurde, veröffentlichte ihre Schilderung sowie Videoaufnahmen in den sozialen Medien. Der Beitrag verbreitete sich rasch und löste eine breite Diskussion über die Sicherheit von Fahrgästen bei appbasierten Transportdiensten aus.







Nach ihren Angaben ereignete sich der Vorfall am Morgen des 30. Mai. Sie und zwei Begleitpersonen nutzten eine Fahrdienst-App für eine Fahrt von Süd-Pattaya aus. Nachdem ihre Freunde ausgestiegen waren, bot sie dem Fahrer zusätzlich 200 Baht an, um sie zu einem nahegelegenen Hotel zu bringen.

Die Frau erklärte, dass der Fahrer kurz nach Fortsetzung der Fahrt die Fahrzeugtüren verriegelt und begonnen habe, sie gegen ihren Willen zu berühren. Er habe sie nach ihren Tätowierungen gefragt und sich unangemessen verhalten. Zudem behauptete sie, der Fahrer habe während der Fahrt sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.

Aus Angst um ihre Sicherheit habe sie einer Kontaktaufnahme zugestimmt, um das Fahrzeug verlassen zu können. Sobald die Türen geöffnet worden seien, sei sie sofort ausgestiegen. Der Vorfall sei damit jedoch nicht beendet gewesen. Nach ihren Angaben blieb der Fahrer fast eine Stunde in der Nähe ihrer Unterkunft stehen und versuchte wiederholt, sie telefonisch zu erreichen.

Die Frau kontaktierte daraufhin einen Verwandten, damit dieser bei ihr blieb. Später habe der Fahrer behauptet, sie habe einen Lippenstift im Fahrzeug vergessen, und dies als Vorwand genutzt, um zurückzukehren. Kurz darauf soll er ihr Hotelzimmer betreten haben. Zu diesem Zeitpunkt sei der Verwandte bereits anwesend gewesen und habe ein Video aufgenommen, in dem der Fahrer zur Rede gestellt wurde, bevor dieser den Ort verließ.







Anschließend erstattete die Frau Anzeige bei der Polizeistation Pattaya City und fordert rechtliche Schritte gegen den Fahrer. Sie erklärte außerdem, dass der Fahrer und dessen Partnerin sie mehrfach kontaktiert hätten, um sie zur Löschung des Videos zu bewegen. Dies habe sie abgelehnt.

Der Fall hat in sozialen Netzwerken zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Viele Nutzer fordern strengere Überprüfungen und Sicherheitsmaßnahmen für Fahrer von Fahrdienstplattformen, insbesondere in touristisch stark frequentierten Städten wie Pattaya. Die Betroffene erklärte, sie habe ihre Geschichte veröffentlicht, um andere Fahrgäste – insbesondere Frauen – zu warnen, die regelmäßig solche Dienste nutzen.

















































