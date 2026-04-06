Pattaya-Strand wird ruhiger – steigende Treibstoffpreise bremsen Jetski-Geschäft

PATTAYA, Thailand – Steigende Kraftstoffpreise, insbesondere für Diesel und Benzin, erhöhen den Kostendruck in zahlreichen Branchen – darunter auch im Tourismussektor in Pattaya.

Eine Vor-Ort-Beobachtung am Sonntag entlang des Pattaya Beach zeigte eine ungewöhnlich ruhige Atmosphäre. Zahlreiche Jetskis standen ungenutzt am Strand, während die Betreiber auf Kunden warteten. Die Nachfrage ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen, wodurch selbst der zentrale Strandbereich während der Tourismussaison ungewöhnlich still wirkt.

Betreiber berichten, dass der Rückgang der Kundenzahlen mit gleichzeitig steigenden Treibstoffkosten zusammenfällt, was sich direkt auf die Rentabilität auswirkt.

Ein Jetski-Verleiher erklärte, dass das Geschäft stark eingebrochen sei, obwohl der Mietpreis weiterhin bei 1.200 Baht für 30 Minuten liege. Die steigenden Kraftstoffkosten würden jedoch die Einnahmen deutlich schmälern, während Preiserhöhungen am Markt kaum durchsetzbar seien.

Die Folge ist ein zunehmender Druck auf die Betreiber, die zwischen steigenden Ausgaben und stagnierenden Einnahmen gefangen sind.



































