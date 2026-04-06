Australier nach Balkonvorfall in Pattaya gerettet – Streit in Beziehung als möglicher Auslöser

PATTAYA, Thailand – Ein 59-jähriger Australier ist in Zentral-Pattaya sicher gerettet worden, nachdem er offenbar versucht hatte, von einem Hotelbalkon zu springen. Behörden gehen von einem Vorfall im Zusammenhang mit einem Beziehungsstreit aus.

Beamte der Pattaya City Police sowie der Touristenpolizei wurden am 4. April gegen 10:30 Uhr zu einem Hotel in der Soi Buakhao in Süd-Pattaya gerufen. Berichten zufolge stand ein ausländischer Mann außerhalb eines Balkons im dritten Stock und befand sich in einer offensichtlichen Notlage.

Am Einsatzort fanden die Polizisten den Mann außerhalb des Balkons eines vierstöckigen Hotels vor. Hotelmitarbeiter und Einsatzkräfte versuchten, ihn zu beruhigen und dazu zu bewegen, wieder in das Zimmer zurückzukehren. Obwohl er zunächst begann, zurückzuklettern, wurde er beim Anblick der Polizei erneut unruhig und bewegte sich wieder in Richtung Balkonkante.

Die Beamten konnten schließlich eingreifen, ihn festhalten und unverletzt in Sicherheit bringen – zur Erleichterung von Anwohnern und Touristen, die den Vorfall beobachteten.







Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann im Hotel übernachtet und war möglicherweise nach einem Streit mit seiner Transgender-Partnerin, die das Zimmer am Morgen verlassen hatte, in emotionalen Stress geraten. Berichten zufolge hielt er sich bereits mehrere Stunden auf dem Balkon auf und kletterte wiederholt über das Geländer.

Die Behörden teilten mit, dass der Mann offenbar bereits in der Vergangenheit ähnliches Verhalten gezeigt habe. Die Einwanderungsbehörde in Chonburi wurde informiert, weitere Maßnahmen – einschließlich einer möglichen Rückführung – werden derzeit geprüft.



































