Pattaya startet intensives Englischtraining für Lehrkräfte zur Unterstützung des EEC-Wachstums

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat ein intensives Trainingsprogramm ins Leben gerufen, um die Englischkenntnisse von Lehrkräften und Bildungspersonal gezielt zu verbessern. Die Maßnahme ist Teil laufender Bemühungen, die Arbeitskräfte auf die Anforderungen des Eastern Economic Corridor (EEC) vorzubereiten.

Die Eröffnungszeremonie des Trainingsprogramms für das Haushaltsjahr 2026, Kurs 2, wurde von Stadtratsvorsitzendem Banlue Kullawanich gemeinsam mit hochrangigen Verwaltungsvertretern geleitet. Die Veranstaltung fand im Prima Hotel Pattaya im Stadtteil Naklua statt.

Das zweitägige Programm, das vom 28. bis 29. März durchgeführt wird, konzentriert sich auf die Entwicklung praxisnaher Englischkenntnisse für Lehrkräfte und vertraglich gebundenes Bildungspersonal der Stadt Pattaya. Die Teilnehmer erhalten intensiven Unterricht von erfahrenen Dozenten, wobei moderne Lehrmethoden im Mittelpunkt stehen, die die Interaktion im Klassenzimmer sowie die Motivation der Schüler verbessern sollen.



Nach Angaben der Verantwortlichen zielt die Initiative darauf ab, die Unterrichtsqualität zu steigern und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Bildungspersonal besser auf die langfristigen Entwicklungsstrategien Thailands vorbereitet ist, insbesondere auf die staatlich vorangetriebene EEC-Politik.

Das Programm gilt zudem als wichtiger Schritt zur Anhebung des Bildungsniveaus in Pattaya auf internationale Standards. Lehrkräfte sollen dadurch in die Lage versetzt werden, Wissen effektiver zu vermitteln und den Anforderungen einer zunehmend globalisierten Welt gerecht zu werden.



































