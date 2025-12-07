Pattaya startet in einen Dezember voller Festivals, Sport und Jahresend-Highlights

PATTAYA, Thailand – Pattaya begrüßt den letzten Monat des Jahres 2025 mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender, der sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert. Von kulturellen Zeremonien über Musik- und Sportevents bis hin zu festlichen Jahresabschlussfeiern – der Dezember verspricht Unterhaltung ohne Pause in der ganzen Stadt.

Der Monat beginnt mit der Ordaining for The King Rama IX-Zeremonie, einer multireligiösen Ehrung zu Ehren Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej, die vom 5. bis 9. Dezember im Sanctuary of Truth stattfindet. Direkt im Anschluss folgt das international bekannte Wonderfruit 2025 Musik- und Kunstfestival, das vom 11. bis 19. Dezember auf The Fields, Siam Country Club, abgehalten wird.







Jazzfans dürfen sich auf das Pattaya International Jazz Festival 2025 freuen, das am 12. und 13. Dezember am Pattaya Central Beach stattfindet. Actionliebhaber kommen beim WGP#1 Waterjet World Cup 2025, dem internationalen Jet-Ski-Wettbewerb vom 17. bis 21. Dezember am Jomtien Beach, voll auf ihre Kosten.

Zum Start der Weihnachtssaison erstrahlt die Stadt beim Pattaya Festival 2025 am 19. Dezember in festlichem Glanz. Am 20. Dezember folgt die farbenfrohe Pattaya International Bikini Beach Race 2025 an der Central Pattaya Beachfront. Kulinarische Genüsse bietet das Naklua Market Walk & Eat Festival 2025, das vom 20. Dezember bis zum 25. Januar 2026 Besucher mit regionalen Spezialitäten verwöhnt.

Familien und Kinder können am 21. Dezember am Christmas Creative Kids Contest 2025 im Central Marina Outlet teilnehmen, während Sportbegeisterte bei der Pattaya Petanque Competition 2025 am 26. und 27. Dezember in der Pattaya School 2 mitfiebern können. Am 28. Dezember ehrt die Stadt mit einer Zeremonie im Pattaya City Hall den King Taksin the Great Day, bevor das Jahr mit dem heiß erwarteten Pattaya Countdown 2026 vom 29. bis 31. Dezember am Central Pattaya Beach festlich ausklingt.

Diese Highlights bilden nur einen Teil des umfangreichen Dezemberprogramms. Zahlreiche weitere Veranstaltungen von staatlichen und privaten Organisationen sollen den Tourismus stärken und Pattayas Wirtschaft beleben. Ausführliche Informationen finden Bewohner und Besucher auf der offiziellen PR Pattaya-Facebookseite oder beim Pattaya Contact Center 1337, das rund um die Uhr erreichbar ist.



































