Obdachlosen-Management in Pattaya gestartet

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat am 3. Dezember eine koordinierte Aktion zur Unterstützung obdachloser Menschen sowie zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und des Stadtbilds durchgeführt. Unter der Leitung von Bürgermeister Poramet Ngampichet und Vizebürgermeister Damrongkiat Pinitkan waren Mitarbeitende des Sozialamts, der Stadtplanung und Ordnungsabteilung, der Abteilung für Umwelthygiene sowie des Büros für Zivile Angelegenheiten im Einsatz. Zudem arbeiteten das Provinzschutz- und Lebensqualitätszentrum Chonburi sowie das Kinder- und Familienheim Chonburi eng mit den städtischen Teams zusammen.







Die Einsatzgruppen besuchten mehrere Schlüsselbereiche, darunter den Pattaya Beach, die Soi Chaloem Phra Kiat 9, die Pattaya Central Road, den Bereich vor einem Restaurant und einem Hotel, die Gemeinde Wat Nong Or sowie die South Pattaya Road. Weitere Orte wurden aufgrund von Bürgerbeschwerden über das Stadtsekretariat in die Route aufgenommen.

Im Mittelpunkt der Aktion standen soziale Unterstützung, die Wiederherstellung von Ordnung im öffentlichen Raum sowie die Sicherstellung einer sicheren Umgebung für Bewohner und Touristen. Die Stadtverwaltung betonte, dass diese Maßnahmen Teil fortlaufender Bemühungen seien, Pattayas Ansehen als sauberes, sicheres und touristenfreundliches Reiseziel weiter zu stärken.



































