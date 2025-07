Pattaya Sports Club und Gemeinde Nongprue übergeben neues Zuhause an Familie nach Brandunglück

PATTAYA, Thailand – In der Soi Thungklom Tanman 15 konnte am Wochenende ein besonderes Gemeinschaftsprojekt erfolgreich abgeschlossen werden: Der Pattaya Sports Club und die Gemeinde Nongprue übergaben feierlich ein neu gebautes Haus an Uthai Ngamprasop und seine Familie, die am 23. März 2025 bei einem verheerenden Brand ihr Zuhause verloren hatten.

Die Initiative ist Teil eines Programms zur Unterstützung älterer, behinderter und bedürftiger Bürgerinnen und Bürger, mit dem Ziel, ihnen ein sicheres und menschenwürdiges Zuhause zu bieten. Das ursprüngliche Haus der Familie Ngamprasop sowie die gesamte Ausstattung für den Lebensunterhalt wurden durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Der Wiederaufbau war dringend erforderlich.







Der Pattaya Sports Club, unter der Leitung von Präsident Tim Knight und PR-Vorsitzendem Rolf Ruegg, stellte 200.000 Baht für den Neubau zur Verfügung. Die Gemeinde Nongprue übernahm im Rahmen ihres Sozialhilfeprogramms die Koordination und Projektleitung.

Bei der Übergabezeremonie waren zahlreiche Vertreter der Gemeinde anwesend, darunter Bürgermeister Winai Inpitak, Vizebürgermeister Wanchai Saeng-ngam, Mitglieder des Gemeinderats sowie die Leiterin der Sozialabteilung. Sie gratulierten Uthai und seiner Familie herzlich zu ihrem neuen Heim und sicherten ihnen weiterhin Unterstützung zu.



Die Gemeinde Nongprue bedankte sich ausdrücklich beim Pattaya Sports Club für sein soziales Engagement und seine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität in der Region. Man hoffe auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit bei künftigen Projekten.