Chemietanker kippt nahe Pattaya um – 10 Kilometer Stau, Fahrer mit leichten Verletzungen entkommen

PATTAYA, Thailand – Ein möglicher Chemieunfall konnte am frühen Morgen des 4. Juli 2025 nur knapp verhindert werden, als ein 18-rädriger Tanklastwagen auf der Highway 36 nahe dem Eingang zum Wat Ban Khlong Yai im Unterbezirk Pong, Bezirk Banglamung, umkippte. Der Unfall ereignete sich auf der stadtauswärts führenden Fahrbahn in Richtung Rayong und verursachte einen fast zehn Kilometer langen Rückstau.

Das Sawang Boriboon Rescue Radio Center in Pattaya erhielt gegen Morgen eine Notfallmeldung über einen verunglückten Chemietransporter, bei dem zunächst unklar war, ob gefährliche Stoffe ausgelaufen waren. Sofort wurden Rettungskräfte, Bergungsteams, Krankenwagen und zuständige Behörden zur Unfallstelle entsandt.







Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen weißen Hino-Tanklastzug, der quer über alle Fahrstreifen auf der Seite lag. Der Lastwagen transportierte leere Fässer, die mit Warnhinweisen für ätzende Chemikalien gekennzeichnet waren. Einige der Behälter waren beim Aufprall aus dem Anhänger geschleudert worden – glücklicherweise enthielten sie jedoch keine aktiven Chemikalien, sodass weder Lecks noch Umweltgefahren entstanden.

Der umgestürzte Tanker blockierte sämtliche Fahrspuren der Richtungsfahrbahn nach Rayong, wodurch die Straße für Stunden unpassierbar blieb. Der Rückstau reichte zwischen sechs und zehn Kilometer weit.

Der Fahrer, Herr Den, 43 Jahre alt, überlebte den Unfall mit leichten Schürfwunden im Gesicht und am Körper. Er konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrerhaus befreien. Gegenüber der Polizei gab er an, auf dem Weg zu einem Chemiewerk in Rayong gewesen zu sein, wo er eine neue Ladung aufnehmen sollte. Er sei am Steuer kurz eingenickt, habe beim Aufwachen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei schließlich umgekippt.



Polizeioberleutnant Prakasit Paladet von der Polizeistation Huai Yai dokumentierte den Vorfall vor Ort. Zudem wurde ein Schwerlastkran angefordert, um den Tanker schnellstmöglich zu bergen und den Verkehr wieder freizugeben.

Obwohl die ersten Ermittlungen auf Übermüdung des Fahrers als Hauptursache hindeuten, kündigte die Polizei eine umfassende Untersuchung an, um weitere Faktoren zu klären. Der Unfall unterstreicht erneut die Gefahren des Fernverkehrs mit potenziell gefährlichen Gütern, auch wenn die Ladung – wie in diesem Fall – leer ist.