Pattaya sperrt Abschnitt der Eisenbahnstraße für Reparaturen – Autofahrer äußern Kritik

PATTAYA, Thailand – Die Sperrung eines wichtigen Straßenabschnitts entlang der parallel zur Bahnlinie verlaufenden Straße in Pattaya hat am ersten Tag eine Welle von Reaktionen in sozialen Medien ausgelöst. Viele Einwohner äußerten Frustration über die laufenden Bauarbeiten und die dadurch entstehenden Verkehrsprobleme.

Die Stadtverwaltung sperrte am 10. März den Abschnitt zwischen der Chaiyaphruek Withi Intersection und der Nong Ket Yai Intersection, um beschädigte Fahrbahnbeläge zu reparieren. Das Projekt soll die Oberfläche einer der wichtigen Verkehrsverbindungen der Stadt erneuern.

Viele Bewohner und Autofahrer stellten jedoch in sozialen Netzwerken die Planung der Arbeiten infrage. Einige argumentierten, dass alle unterirdischen Arbeiten – etwa das Verlegen von Leitungen – gleichzeitig durchgeführt werden sollten, um wiederholte Straßensperrungen zu vermeiden.

Andere Nutzer fragten, ob auch die gegenüberliegende Straßenseite instand gesetzt werde. Wieder andere erklärten, dass sie trotz der Sperrung bislang nur wenig sichtbare Bautätigkeit beobachtet hätten.

Mehrere Anwohner beklagten, dass Bauprojekte in Pattaya häufig beginnen und dann scheinbar ohne sichtbaren Fortschritt pausieren. Einige erklärten, sie müssten nun täglich große Umwege fahren, was sowohl die Fahrzeit als auch die Treibstoffkosten erhöhe.

Andere forderten die Behörden auf, die Bauarbeiten schneller abzuschließen. Für ein Projekt dieser Größenordnung, so einige Stimmen, sollte die Fertigstellung bei guter Organisation innerhalb von ein bis zwei Wochen möglich sein.







In weiteren Kommentaren wurde auch auf Straßenprobleme in anderen Teilen der Stadt hingewiesen, darunter Abschnitte der Sukhumvit Road nahe dem Bangkok Hospital Pattaya, wo Bewohner ebenfalls dringenden Reparaturbedarf sehen.

Autofahrer aus dem Gebiet Khao Talo äußerten zudem Bedenken wegen starker Verkehrsstaus an einem Bahnübergang. Sie schlugen vor, die Grünphasen der Ampeln während der morgendlichen Hauptverkehrszeit zu verlängern, um lange Fahrzeugschlangen zu reduzieren.

Einige Einwohner äußerten auch allgemein ihren Unmut über Bauarbeiten in verschiedenen Teilen Pattayas. Ihrer Ansicht nach würden gleichzeitig neue Baustellen eröffnet, während bestehende Projekte noch nicht abgeschlossen seien.



„Überall in Pattaya wird gegraben und gebaut. Autofahrer versuchen ständig, gesperrte Straßen zu umgehen, und es wird immer schwieriger, eine freie Route zu finden“, schrieb ein Nutzer und forderte die Behörden auf, zunächst bestehende Projekte abzuschließen, bevor neue Baustellen eröffnet werden.

Trotz der Kritik stimmen einige Bewohner jedoch darin überein, dass der beschädigte Straßenbelag entlang der Bahnlinie dringend erneuert werden musste – insbesondere an Kreuzungen, wo die Fahrbahn inzwischen stark uneben geworden ist.



































