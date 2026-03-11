Nackter Ausländer rennt durch Straßen von Pattaya und sorgt für erstaunte Zuschauer

PATTAYA, Thailand – Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am späten Sonntagabend in Pattaya für Aufsehen gesorgt, nachdem ein Video in sozialen Medien verbreitet wurde, das einen ausländischen Mann zeigt, der nackt durch eine Straße nahe dem Strand läuft.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge gegen 22:00 Uhr am 9. März in der Nähe von Pattaya Beach Soi 12. In dem Video ist zu sehen, wie der unbekannte Mann die Straße entlang sprintet und dabei mit einer Hand versucht, sich zu bedecken. Er bewegt sich schnell, als würde er vor etwas fliehen.

Zeugen im belebten Touristenviertel berichteten, dass der Mann offenbar sehr hastig unterwegs war und damit die Aufmerksamkeit von Passanten und Autofahrern auf sich zog. Die Gegend gehört zu den bekannten Tourismuszonen der Stadt, in denen sich auch nachts viele Besucher und Einheimische aufhalten.

Ein Zeuge, der 35-jährige Chakkrit, nahm das Video auf. Er erklärte, er sei mit seinem Motorrad entlang der Strandstraße in Richtung Soi 12 unterwegs gewesen, als ihm der Mann auffiel. Der Ausländer sei vollständig nackt gewesen und habe während des Laufens versucht, sich mit einer Hand zu bedecken.

Laut Chakkrit wirkte der Mann weder stark betrunken noch aggressiv, schien jedoch äußerst hastig und verhielt sich so, als würde er vor etwas davonlaufen. Überrascht von der ungewöhnlichen Szene zog der Zeuge sein Mobiltelefon hervor und begann, die Situation zu filmen.







Bislang ist unklar, woher der Mann kam oder was ihn dazu veranlasste, nackt durch die Straße zu rennen. Die Behörden haben seine Identität und Nationalität bisher nicht bestätigt.

Das Video verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und löste zahlreiche Spekulationen darüber aus, was sich vor dem Vorfall abgespielt haben könnte. Die tatsächlichen Hintergründe bleiben jedoch bislang ungeklärt und müssen noch überprüft werden.



































