Feuer zerstört Car-Audio-Werkstatt in Pattaya – Schaden von fast einer Million Baht

PATTAYA, Thailand – Ein nächtlicher Brand hat eine Car-Audio-Werkstatt im Osten von Pattaya vollständig zerstört und einen geschätzten Schaden von fast einer Million Baht verursacht.

Das Feuer brach gegen 23:06 Uhr am 7. März im Geschäft Ball Sound in der Nong-Manao-Gemeinde im Bezirk Bang Lamung District aus. Feuerwehrkräfte der Gemeinde eilten zum Einsatzort, nachdem Anwohner gemeldet hatten, dass ein Wohnhaus mit angeschlossener Werkstatt in Flammen stand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Dichte Rauchwolken zogen über die Umgebung, während Bewohner aus nahegelegenen Häusern vorsorglich evakuiert wurden. Feuerwehrleute konnten die Flammen nach rund 30 Minuten intensiver Löscharbeiten unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf Nachbarhäuser verhindern.

Nach ersten Untersuchungen wurde nahezu das gesamte Inventar zerstört. Zu den beschädigten Gegenständen gehören ein Isuzu D‑Max-Pickup, ein Pkw sowie drei Motorräder, darunter eine Yamaha Forza 350, eine Honda Wave 125 und eine Honda MSX. Auch zahlreiche Audioanlagen, Werkzeuge und Ersatzteile wurden zerstört.







Die Besitzerin des Geschäfts, Yanatchara Boonpradap (33), brach am Brandort in Tränen aus, als sie die verkohlten Überreste der Geräte und Waren sah, die für Kunden vorbereitet gewesen waren. Sie erklärte, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Gebäude befunden habe, da sie zum Abendessen ausgegangen sei. Nach einem Anruf von Nachbarn sei sie sofort zurückgekehrt, doch das Feuer habe sich bereits im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Beamte der örtlichen Polizei untersuchen nun die Brandursache und ermitteln den genauen Umfang der Schäden.



































