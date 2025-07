Pattaya sonnig und gut besucht, während Nordthailand sich auf starke Regenfälle vorbereitet

PATTAYA, Thailand – Während große Teile Nord- und Nordostthailands am 13. Juli vor sintflutartigen Regenfällen und Sturzfluten gewarnt wurden, blieben die Strände von Pattaya und Jomtien gut besucht. Strahlend blauer Himmel und ruhige See lockten zahlreiche thailändische und ausländische Touristen an die Küste.

Das Meteorologische Amt veröffentlichte die Wetterwarnung Nr. 6, in der für Provinzen wie Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Nan sowie Teile Isaan, darunter Nong Khai und Bueng Kan, vor starkem bis sehr starkem Regen gewarnt wurde. Dort rechnet man mit Sturzfluten, Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen, besonders in tief gelegenen Gebieten und an Berghängen.







Ganz anders das Bild in Pattaya: Die Stadt liegt außerhalb der aktuellen Warnzonen und ist weitgehend von den Auswirkungen des Südwestmonsuns verschont geblieben. So konnten Strandbesucher einen überraschend sonnigen Tag genießen. Strandverkäufer kehrten in voller Zahl zurück, Wassersportangebote liefen wieder an, und die Liegestühle, vor allem am Jomtien Beach, waren schon am Vormittag gut belegt – Familien und Wochenendausflügler kamen zahlreich.

Dieser Gegensatz verdeutlicht die regionalen Unterschiede beim Wetter in Thailand. Während die Andamanenküste und die Bergregionen im Norden stark vom Monsun betroffen sind, blieb die Ostküste mit der Provinz Chonburi bislang vom schlimmsten Unwetter verschont.



Dennoch mahnten die Seebehörden weiterhin zur Vorsicht, besonders für kleine Boote in den sturmgefährdeten Zonen der Andamanensee und im oberen Golf von Thailand. Vor allem vor Ranong, Phang Nga und Phuket sollen kleinere Schiffe an Land bleiben. Dort werden Wellenhöhen von 2–3 Metern erwartet, mit noch höheren Wellen in Gewitternähe.

Für Pattaya bedeutet das gute Wetter hingegen einen willkommenen Aufschwung im Tourismus. Wie ein Verkäufer am Strand bemerkte: „Wir haben bisher Glück gehabt – der Wetterbericht sagt, in Thailand regnet es, aber hier ist Strandwetter.“