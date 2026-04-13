Touristen sorgen für chemisches Chaos auf der Walking Street in Pattaya – Empörung nach Vorfall

PATTAYA, Thailand – In den sozialen Medien ist massive Empörung ausgebrochen, nachdem eine Gruppe ausländischer Touristen auf der Walking Street in Pattaya in den frühen Morgenstunden des 12. April für Chaos gesorgt hat. Sie setzten Feuerlöscher ein und sprühten deren Inhalt in die Luft.

Online verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie zwei ausländische Männer trockene Chemikalien aus Feuerlöschern aufeinander und in die Umgebung sprühen und die Straße in eine dichte Staubwolke hüllen. Der Vorfall ereignete sich gegen 4:00 Uhr morgens, nachdem die Nachtlokale bereits geschlossen waren, sich jedoch noch Menschen in der Gegend aufhielten.







Zeugen berichteten, dass die Gruppe die Feuerlöscher offenbar wie Wasserpistolen benutzte und damit die Songkran-Feierlichkeiten nachahmte. Trotz Versuchen von Passanten, das Verhalten zu stoppen, ignorierten die Beteiligten die Warnungen und stießen sogar Personen weg, die versuchten, die Geräte zu entfernen, bevor sie vom Ort flohen.

Ein Motorradtaxifahrer, der nur als „Aon“ (43) identifiziert wurde, erklärte, die Situation sei schnell eskaliert und Menschen hätten panisch versucht, der Chemikalienwolke zu entkommen. Verletzungen wurden bislang nicht gemeldet, jedoch blieb ein sichtbarer Rückstand des Pulvers auf Fahrzeugen, Gebäuden und Geschäften zurück.



Die Behörden haben bisher nicht bestätigt, ob die Verdächtigen identifiziert wurden. Der Vorfall löste jedoch breite Kritik im Internet aus, wobei viele Nutzer Sicherheitsbedenken äußerten und eine mögliche Schädigung des Tourismusimages Pattayas während der Hochsaison befürchten.

Der unsachgemäße Einsatz von Feuerlöschern – insbesondere mit chemischem Trockenpulver – kann beim Einatmen gesundheitsschädlich sein und ist ausschließlich für Notfälle vorgesehen. Der Vorfall hat erneut Forderungen nach strengeren Kontrollen und besserer Durchsetzung von Verhaltensregeln während großer Festivals in Pattaya laut werden lassen.































