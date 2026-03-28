Pattaya richtet Para-Fecht-Weltcup 2026 aus

PATTAYA, Thailand – Pattaya City wird vom 30. August bis 2. September 2026 gemeinsam mit der Thailand Wheelchair Fencing Association den „2026 Para Fencing World Cup Pattaya, Thailand“ ausrichten. Das Turnier wurde offiziell von World Para Fencing an Thailand vergeben und bietet eine große Chance, thailändische Para-Athleten international zu präsentieren.

Bürgermeister Poramet Ngampichet und städtische Vertreter besprachen bei einem Treffen im Rathaus die organisatorischen Details, während die Association den Ablauf des Wettbewerbs präsentierte. Geplant ist, das Eastern National Sports Training Center in Pattaya als Hauptveranstaltungsort zu nutzen. Die Stadt wird Logistik, Einrichtungen und Sicherheit bereitstellen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Ngampichet betonte Pattayas Bereitschaft zur Unterstützung und rief zur engen Zusammenarbeit mit allen relevanten Stellen auf, damit das Event internationalen Standards entspricht. Erwartet werden Athleten, Offizielle und Besucher aus aller Welt, was Pattayas Ambitionen unterstreicht, sich als globale „Sports City“ zu positionieren.



































