Dieselpreis-Schock treibt Thai-Frachtraten hoch – Verbraucherwarnung vor Inflation

PATTAYA, Thailand – Die Land Transport Federation of Thailand (LTFT) erhöht ab dem 1. April 2026 landesweit die Frachtraten. Grund sind stark steigende Dieselpreise, die mittlerweile bis zu 50 % der Betriebskosten ausmachen, erklärte LTFT-Vorsitzender Thongyoo Kongkhan.

Die Raten für alle Fahrzeugklassen – von Vier-Rad-Lkw bis zu 24-Rad-Trailern – steigen zunächst um 10 %, bei anhaltend hohen Treibstoffpreisen sind Erhöhungen von bis zu 30 % möglich. Jeder zusätzliche Baht pro Liter treibt die Logistikkosten um 3–5 % nach oben. Einzelne Betreiber werden bestehende Verträge neu verhandeln, während sinkende Dieselpreise zu entsprechenden Anpassungen führen.

Thongyoo warnte, dass die Erhöhungen die Verbraucherpreise in die Höhe treiben und einkommensschwache Haushalte belasten könnten. Er verteidigte die Maßnahme als notwendig, um einen Zusammenbruch des Transportnetzes zu verhindern, und forderte die Regierung auf, mögliche Marktmanipulationen durch „Schattenakteure“ zu untersuchen, die von der Energiekrise profitieren.



































