Pattaya redet – aber reinigt nicht: Öffentlicher Ärger wächst über Fett- und Abwassereinleitungen, Stadt bleibt bei bloßen Verwarnungen

PATTAYA, Thailand – Während die Beschwerden über das Einleiten von Fett und Speiseresten in die städtischen Abwasserkanäle zunehmen, setzt Pattaya weiterhin auf bloße Verwarnungen statt auf konsequente Durchsetzung – sehr zum Ärger vieler Anwohner, die zunehmend an der Ernsthaftigkeit der Behörden zweifeln, wenn es um den Schutz von Umwelt und öffentlicher Gesundheit geht.

Ein aktueller Einsatz mehrerer kommunaler Abteilungen – darunter Gesundheit, Abwasserwartung und Umweltschutz – wurde durch Beschwerden über ein Seafood-Grillrestaurant an der Jomtien Second Road ausgelöst. Die Beamten bestätigten, dass das Lokal Fett und Essensreste direkt in das öffentliche Abwassersystem leitete, was zu Verstopfungen führte und Sorgen über mögliche Überschwemmungen und Krankheitsausbrüche auslöste.







Anstatt jedoch Bußgelder zu verhängen oder den Betrieb vorübergehend einzustellen, gaben die Behörden lediglich „Hinweise zur Problemlösung“. Diese Nachsicht sorgte online für einen Sturm der Entrüstung. Viele bezeichnen die ständigen Verwarnungen als Farce und fordern endlich klare Regeln und deren strikte Durchsetzung.

Ein Anwohner schrieb: „Vorne sieht der Laden schön aus, aber hinten ist es ekelhaft – rutschig, stinkend, fettiges Wasser läuft direkt in die Kanalisation. Das geht seit Ewigkeiten so.“ Andere Kommentare lauteten: „Jeder Laden macht das! Es braucht echte Vorschriften und regelmäßige Kontrollen. Wir haben genug von diesen Dauerproblemen.“

Ein weiterer Vorschlag aus der Community: „Warum ist kein Fettabscheider für Restaurants vorgeschrieben? Das aktuelle System funktioniert offensichtlich nicht.“ Ein Nutzer ergänzte: „Ich war mal dort essen – meine Freundin und ich wurden danach krank. Warum wird das immer noch toleriert?“

Auch große, gut besuchte Lokale geraten in die Kritik, etwa eines, das laut Anwohnern jeden Abend Salzwasser aus Fischbecken in das öffentliche System ableitet. „Immer voll, aber null Verantwortung. Man sollte sie täglich bestrafen, bis sie sich an die Regeln halten“, forderte ein frustrierter Bewohner.



Trotz Pattayas jüngster Platzierung unter den „Top 10 der sichersten Städte in ASEAN“ laut Numbeo, warnen Kritiker: Sicherheit und Hygiene gehören zusammen – wer den Umweltschutz ignoriert, riskiert langfristig Pattayas Ruf als Tourismusmetropole.

Die Bevölkerung ruft das Rathaus nun zu entschlossenem Handeln auf: Pflicht zum Einbau von Fettabscheidern, tägliche Geldstrafen und unangekündigte Kontrollen. Solange das nicht geschieht, sagen viele, sei Pattayas sauberes Image nicht mehr als ein dünner Vorhang vor einem wachsenden Abwasser-Skandal.