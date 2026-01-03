Pattaya-Beamte stoppen Strandcamping – öffentliche Debatte über Übernachtungen nimmt zu

PATTAYA, Thailand – Mitarbeiter der Stadt Pattaya sind eingeschritten, nachdem Touristen dabei angetroffen wurden, Zelte für eine Übernachtung am Pattaya Beach aufzubauen. Die Behörden erinnerten die Besucher daran, dass Camping an öffentlichen Strandabschnitten trotz derzeit günstiger Wetterbedingungen nicht erlaubt ist.

Nach Angaben der Stadtverwaltung führten Beamte der kommunalen Ordnungsbehörde routinemäßige Kontrollen durch und stellten dabei fest, dass Touristen Zelte für eine Übernachtung entlang der Strandpromenade vorbereiteten. Die Einsatzkräfte sprachen die Gruppe an, erklärten die geltenden Vorschriften zur Nutzung öffentlicher Flächen und forderten sie auf, die Zelte zu entfernen. Die Touristen zeigten Verständnis für die Regeln und kooperierten vollständig, indem sie die Zelte ohne Zwischenfälle abbauten.







Die Stadt Pattaya bekräftigte, dass der Strand zwar für Erholung, Freizeitaktivitäten und die Nutzung am Tage geöffnet ist, Übernachtungen in Form von Camping jedoch untersagt sind. Ziel dieser Regelung sei es, Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung in einem der meistfrequentierten öffentlichen Bereiche der Stadt zu gewährleisten.

Der Vorfall löste eine lebhafte Diskussion in den sozialen Medien aus, bei der Anwohner und Besucher unterschiedliche Meinungen äußerten. Einige sprachen sich dafür aus, ausgewiesene Campingzonen einzurichten. Ihrer Ansicht nach könnten kontrollierte Bereiche mit Anmeldung, moderaten Gebühren und geregelter Abfallentsorgung ein neues touristisches Angebot schaffen. Andere unterstützten hingegen ein konsequentes Durchgreifen der Behörden und warnten davor, dass zugelassene Zelte schnell zu Überfüllung, Müllproblemen und dem Verlust freier Strandblicke führen könnten.

Mehrere Kommentatoren wiesen darauf hin, dass ein uneingeschränktes Zulassen von Camping dazu führen könnte, dass große Strandabschnitte nachts belegt wären, was den Zugang für andere Besucher einschränken und die sanitären Herausforderungen erheblich erhöhen würde. Andere empfahlen alternative Strände außerhalb der Stadtgrenzen Pattayas, etwa in Sattahip, Ban Chang oder Rayong, wo Camping teilweise üblicher und besser akzeptiert sei.





Langjährige Einwohner äußerten zudem Bedenken, dass erlaubte Übernachtungen am Strand lokale Hotels und touristische Betriebe beeinträchtigen könnten, da Pattaya stark von Einnahmen aus dem Beherbergungssektor abhängig ist. Mehrfach wurde betont, dass die Einhaltung lokaler Vorschriften entscheidend sei, um den Strand als gemeinschaftlich genutzten öffentlichen Raum zu erhalten.

Stadtvertreter erklärten, dass derzeit keine konkreten Pläne zur Einführung von Campingzonen bestehen. Man nehme jedoch das öffentliche Feedback zur Kenntnis, da Pattaya weiterhin bemüht sei, touristisches Wachstum mit Ordnung, Nachhaltigkeit und fairer Nutzung des Strandraums in Einklang zu bringen.









































