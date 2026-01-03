Fünftägiger Feiertag macht Pattayas Strände zu Geldbringern

PATTAYA, Thailand – Der Tourismussektor Pattayas hat während der verlängerten Neujahrsfeiertage einen deutlichen Aufschwung erlebt. Große Zahlen thailändischer und internationaler Besucher strömten in die Stadt, füllten Strände, Fähren und lokale Dienstleistungen und sorgten für spürbare Einnahmen bei kleinen Anbietern.

Der fünftägige Feiertagszeitraum vom 31. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 brachte reges Treiben in ganz Pattaya, insbesondere am Jomtien Beach und auf Koh Larn. Familien und Reisegruppen waren zahlreich entlang der Küste zu sehen und nutzten in großer Zahl die Fährverbindungen zur beliebten Insel.







Trotz des starken Besucherandrangs blieben Transport- und Servicepreise stabil. Fährbetreiber bestätigten, dass der Fahrpreis für die Überfahrt nach Koh Larn weiterhin bei 30 Baht pro Person und Strecke lag. Die Stadt Pattaya stellte zudem kostenlose Parkplätze in der sogenannten Blue Zone zur Verfügung, die bis zu 200 Fahrzeuge aufnehmen kann und so half, den Verkehr während der Hochphase zu entlasten.

Lokale Strandbetreiber berichteten von ausgezeichneten Geschäften während der Feiertage. Frau „P’Maem“, Betreiberin von Sonnenschirmen und Strandliegen am Jomtien Beach, erklärte, der 31. Dezember sei besonders stark gewesen, da die Liegebereiche über weite Teile des Tages nahezu vollständig ausgelastet waren. Der lange Feiertag habe für sehr gute Einnahmen gesorgt und eine lebendige touristische Atmosphäre geschaffen.



Wichtig sei, so die Betreiber, dass trotz der hohen Nachfrage keine Preiserhöhungen vorgenommen wurden. Die Miete für Strandstühle blieb bei maximal 50 Baht pro Tag für einfache Liegen und 100 Baht pro Tag für Liegestühle im Pool-Stil – einheitlich für thailändische wie ausländische Gäste.

Auch Strandmasseurinnen und -masseure berichteten von durchgehend vollen Terminkalendern. Von morgens bis abends bildeten sich Warteschlangen, wobei die Mehrheit der Kundschaft aus Thailand und Myanmar kam. Die Zahl westlicher Touristen blieb im Vergleich dazu relativ gering.

Frau Krisana Phueakphong, eine weitere Betreiberin am Jomtien Beach, bestätigte die positive Entwicklung und sagte, der lange Feiertag habe starke Einnahmen gebracht. Sie äußerte den Wunsch, dass es solche verlängerten Ferien öfter geben möge. Viele Besucher aus Myanmar seien in großen Gruppen mit Bussen angereist und hätten erheblich zum lokalen Konsum beigetragen.





Gleichzeitig wies sie auf eine Veränderung in der Besucherstruktur hin. Im Vergleich zu früheren Hochsaisons sei die Zahl westlicher Touristen, die Stranddienstleistungen nutzten, selbst in Spitzenzeiten zurückgegangen – ein Hinweis auf einen Wandel im touristischen Mix Pattayas.

Insgesamt brachten die verlängerten Neujahrsfeiertage eine willkommene Belebung für die lokale Wirtschaft Pattayas. Der wachsende Anteil des inländischen und regionalen Tourismus spielt dabei eine zunehmend wichtige Rolle für das Überleben und den Erfolg der Strandbetriebe.



































