Pattaya beschleunigt Zahnarzt-Ernennung für öffentliche Gesundheitsdienste

PATTAYA, Thailand – Der stellvertretende Bürgermeister Wutthisak Rermkijjakarn leitete am 30. Januar eine Sitzung zur Überwachung des Auswahlverfahrens in einem Sonderfall für die Ernennung eines städtischen Mitarbeiters in der Position eines praktischen Zahnarztes. Die Vorstellungsgespräche fanden im Sitzungsraum 221 des Rathauses von Pattaya in Anwesenheit des zuständigen Auswahlkomitees statt.







Die Rekrutierung erfolgt auf Grundlage eines Beschlusses, der es der Stadt Pattaya erlaubt, Bewerber unter besonderen Umständen ohne ein wettbewerbsorientiertes Prüfungsverfahren einzustellen. Die Stelle ist für Zahnmediziner vorgesehen, die eine Dienstverpflichtungsvereinbarung mit der Stadt Pattaya unterzeichnet und ihr Studium im akademischen Jahr 2025 abgeschlossen haben. Eine Position steht zur Verfügung, um die öffentlichen Gesundheitsdienste der Stadt zu unterstützen.

Pattaya City hatte die Bewerbungsphase am 19. Januar eröffnet und erhielt zwei Bewerbungen. Im Mittelpunkt der Sitzung am 30. Januar standen die Interviews, mit denen der am besten geeignete Kandidat anhand von Fachkenntnissen, Leistungsfähigkeit und Bereitschaft zur Mitwirkung an der öffentlichen Gesundheitsversorgung Pattayas ermittelt werden sollte.



Die Auswahl von Fachpersonal im Gesundheitswesen unterstreicht das anhaltende Engagement der Stadt Pattaya für den Ausbau medizinischer Leistungen, die Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung sowie die Stärkung eines transparenten und leistungsorientierten Personalmanagements. Diese Maßnahmen sollen die nachhaltige Entwicklung Pattayas als führende Tourismusstadt langfristig unterstützen.



































