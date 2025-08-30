Pattaya räumt Bürgersteige in Pratumnak nach Beschwerden über blockierte Wege auf Soi Buakhao

PATTAYA, Thailand – Stadtbeamte in Pattaya setzen ihre Kampagne fort, öffentliche Straßen und Bürgersteige frei von Hindernissen zu halten, nachdem Beschwerden über blockierte Gehwege, illegales Parken und unautorisierte Schilder eingegangen waren.

Der Schwerpunkt liegt auf mehreren Bereichen, darunter Soi 5, Soi 6 und andere Straßen rund um Pratumnak, wo Händler und Anwohner Bürgersteige als Erweiterung ihrer Geschäfte oder Häuser nutzen. Die Stadtbeamten entfernen Tische, Stühle, Motorräder und Schilder, die Fußgänger behindern, und betonen, dass diese Straßen öffentliche Räume für alle sind.







Die Anwohner zeigten größtenteils Unterstützung für die Maßnahme. Ein Kommentar lautete: „Danke, dass Sie Ordnung schaffen und Pattaya sauber halten. Ihre Arbeit wird geschätzt.“ Andere wiesen auf wiederkehrende Probleme hin: „Jede Gasse in Verbindung mit Soi Buakhao ist voller illegaler Parkplätze, Schilder und Tische. Das verlangsamt den Verkehr und erschwert das Gehen.“

Viele lobten die Initiative als Schritt zur Verbesserung des städtischen Images. „Auch wenn es Zeit braucht, ist es notwendig“, schrieb ein Unterstützer. „Geschäftsinhaber bringen vielleicht Gewohnheiten aus ihrer Heimat mit, aber Pattaya muss sauber und organisiert bleiben, um mit anderen Städten zu konkurrieren.“

Einige äußerten jedoch Bedenken zur Durchsetzung: „Sobald Gegenstände entfernt werden, tauchen sie oft wieder auf. Welche Maßnahmen gibt es, um das zu verhindern?“ Ein anderer Kommentar betonte: „Manche Restaurants auf der Pattaya Second Road stellen Mülltonnen, Tische und Absperrkegel mitten auf die Straße. Das ist einschüchternd für Fahrer und erschwert das Gehen.“



Beamte erinnerten die Öffentlichkeit daran, dass Straßen kein Privateigentum sind und zugänglich bleiben müssen. „Hört auf, offizielle Straßen zu blockieren. Die Straße gehört euch nicht privat. Sie ist öffentlich“, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Die Kampagne läuft weiterhin in der ganzen Stadt, wobei die Behörden alle auffordern, öffentliche Räume zu respektieren, den Zugang für Fußgänger zu gewährleisten und zu einem saubereren, sichereren und geordneten Pattaya beizutragen. Die Anwohner beteiligen sich aktiv, geben Feedback und unterstützen die laufenden Maßnahmen.



































