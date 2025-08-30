Pattaya-Behörden greifen ein, nachdem Touristen-Strandgrill Hygienebedenken auslöst

PATTAYA, Thailand – Stadtbeamte in Jomtien griffen kürzlich ein, nachdem eine Gruppe Touristen am Strand ein Grillfeuer aufbaute und damit Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und Störung anderer Besucher auslöste.

Die Beamten beobachteten, wie die Touristen direkt auf dem Sand einen Grill anzündeten – eine Aktivität, die nach städtischen Vorschriften verboten ist. Rauch und Geruch störten andere Strandbesucher, woraufhin die Beamten einschritten. Sie erklärten die Regeln und baten darum, das Feuer zu löschen, was die Touristen umgehend taten.







Die Behörden betonten, dass alle Strandbesucher den Bereich genießen können, dies aber verantwortungsvoll geschehen müsse. „Genuss sollte niemals andere stören“, erklärte ein Sprecher und rief zur Zusammenarbeit auf, um Pattayas Strände sauber und geordnet zu halten.

Der Vorfall löste online lebhafte Diskussionen aus. Viele Anwohner äußerten Frustration über wiederkehrende Probleme mit Müll und unsachgemäßer Nutzung öffentlicher Flächen. Ein Kommentar lautete: „Der Strand war letzten Monat extrem schmutzig, überall Garnelen- und Krabbenschalen.“ Ein anderer fragte: „Kann man abends kleine Gaskocher benutzen?“ Andere hinterfragten, ob Strandliegen und Parkplätze klar geregelt oder teilweise privat kontrolliert sind.

Einige Kommentare zeigten Ärger über wiederholte Störungen: „Warum zünden Leute immer Feuer am Strand an? Es ist unhygienisch und peinlich vor Touristen“, und „Regelmäßige Kontrollen sind nötig, der Strand ist voll Müll und Chaos.“ Gleichzeitig lobten unterstützende Stimmen die Beamten für ihre Aufklärung: „Gute Arbeit! Klare Regeln helfen allen, den Strand sicher zu genießen.“



Weitere Kommentare betonten kulturelle Erwartungen und Strandetikette: „Grillen und Essen macht Spaß, aber wir dürfen andere nicht stören.“ Praktische Verbesserungsvorschläge lauteten etwa: „Klare Schilder am Strandzugang würden neuen Besuchern zeigen, was erlaubt ist.“

Die Behörden wiederholten, dass Strandbesucher Sand und Meer verantwortungsvoll nutzen, lokale Vorschriften beachten und die Sicherheit und den Raum anderer respektieren sollten. Auf diese Weise kann Pattaya ein sauberer und einladender Ort für Touristen und Einheimische bleiben.



































