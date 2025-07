Pattaya-Polizei warnt Touristen: „Wer mietet, haftet“ bei Motorraddiebstahl

PATTAYA, Thailand – Die Behörden haben eine erneute Warnung an ausländische Touristen und Langzeitbesucher ausgesprochen, die in Pattaya Motorräder mieten: Sie tragen die volle rechtliche und finanzielle Verantwortung für das Fahrzeug – selbst wenn es gestohlen wird. Anlass ist eine Serie von Diebstählen, darunter ein besonders dreister Vorfall, der kürzlich von Überwachungskameras in der Provinz Chonburi aufgezeichnet wurde.







In den frühen Morgenstunden des 28. Juli filmte eine Kamera an einer PTT-Tankstelle in Thung Kwang, Distrikt Phanat Nikhom, drei Männer auf einem Motorrad, die das in der Nacht geschlossene Gelände (außer dem 24-Stunden-Shop) betraten. Um 3:53 Uhr stieg einer der Männer ab, ging direkt zu einer blau-schwarzen Honda Wave 110 und entwendete sie mit erstaunlicher Leichtigkeit. Einer der Komplizen schob das gestohlene Motorrad einfach mit dem Fuß weg, während er weiter auf dem eigenen saß.

Das Opfer, Miss Phaporn Khamsing (18), Mitarbeiterin im Convenience-Store und gebürtig aus Chanthaburi, hatte ihr Motorrad vor Arbeitsbeginn abgestellt. Als sie um 5 Uhr Feierabend machte, war das Fahrzeug verschwunden. Nach Sichtung der Aufnahmen erstattete sie Anzeige bei der Polizei in Phanat Nikhom. Das gestohlene Motorrad mit Kennzeichen aus Chonburi ist noch nicht abbezahlt, weshalb Miss Phaporn dringend um Rückgabe bittet.



Warum Touristen besonders vorsichtig sein sollten

Obwohl der Vorfall keine Touristen betraf, warnt die Polizei eindringlich: Ausländische Mieter müssen äußerst aufmerksam sein. In den meisten Mietverträgen trägt der Mieter die volle Haftung bei Verlust, Beschädigung oder Diebstahl – unabhängig von der Schuldfrage. Viele Touristen wissen nicht, dass die Versicherung oft keinen Diebstahl abdeckt oder nur dann, wenn ein gewaltsamer Einbruch oder direkte Bedrohung nachgewiesen wird – was bei schnellen Diebstählen selten gelingt.



Die Behörden empfehlen daher:

Motorräder stets an beleuchteten, bewachten oder videoüberwachten Orten abzustellen.

Immer ein zusätzliches Schloss zu verwenden.

Fahrzeuge nachts nicht unbeaufsichtigt vor Shops stehenzulassen.

Mietverträge genau zu lesen und den Zustand sowie das Kennzeichen zu fotografieren.





Motorraddiebstähle sind in der Region Pattaya keine Seltenheit, und Ausländer sind vor den Folgen nicht geschützt. Wird das Mietfahrzeug gestohlen, kann der volle Wiederbeschaffungswert fällig werden – schnell mehrere Zehntausend Baht oder mehr. Die Polizei Pattaya ruft daher Touristen und Vermieter auf, Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen, damit der Strandurlaub nicht zum teuren Albtraum wird.