Kambodschanischer Spion in Chanthaburi gefasst – gesteht Spionage

CHANTHABURI, Thailand – Ein 43-jähriger kambodschanischer Staatsbürger, der der Spionage verdächtigt wird, ist von thailändischen Streitkräften in der Provinz Chanthaburi festgenommen worden. Der Verdächtige, identifiziert als Herr Oeun Khoem, reiste am 12. März 2025 mit einem gültigen NON-LA-Visum nach Thailand ein, das bis zum 11. März 2027 gilt.

Nach Hinweisen, dass er als Militärspion tätig sei, wurde er von der Spezialeinheit der Marine Chanthaburi zur Befragung eingeladen. Anschließend brachten ihn Beamte zur Polizeistation Pong Nam Ron, wo auch die Einwanderungspolizei Chanthaburi und Ermittler der Provinzpolizei anwesend waren.







Den Behörden fiel Herr Khoem durch verdächtige Facebook-Beiträge auf, unter anderem mit der Überschrift „THAILAND GREIFT ZUERST AN, KAMBODSCHA VERTEIDIGT“ sowie Fotos, die Misstrauen erregten. Bei weiteren Untersuchungen fanden Beamte eine kambodschanische Militäruniform in seinem Pickup sowie in seiner Unterkunft in Thailand.

Zwar waren Reisepass und Visum gültig, doch Ermittler äußerten Bedenken wegen seiner Aktivitäten und ließen sein Mobiltelefon von IT-Forensikern untersuchen. In einer ersten Befragung gestand der Verdächtige schließlich.



Herr Khoem gab an, als Offizier im Rang eines Leutnants (ID-Nummer 157625) für den kambodschanischen Militärgeheimdienst tätig zu sein. Er räumte ein, nach Thailand eingereist zu sein, um Informationen über Truppenbewegungen der thailändischen Armee zu sammeln und diese an kambodschanische Stellen weiterzugeben. Laut seiner Aussage sollten diese Erkenntnisse im Falle künftiger militärischer Auseinandersetzungen zwischen beiden Ländern genutzt werden.

Thailändische Militärbehörden stufen den Fall als schweren Verstoß gegen die nationale Sicherheit ein. Der Verdächtige bleibt vorerst in Gewahrsam, während IT-Spezialisten sein Mobiltelefon und weitere Geräte detailliert auswerten.