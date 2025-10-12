Pattaya-Polizei gibt verlorene Diamantringe im Wert von über 2 Millionen Baht an Besitzerin zurück

PATTAYA, Thailand – Die 37-jährige Thanyarat Phacharapattanun meldete am 8. Oktober beim Ermittlungsbeamten Lt. Col. Jirasak Aepfaeng von der Polizeistation Nongprue den Verlust ihrer Diamantringe. Sie hatte die Ringe während eines Tennisspiels abgelegt und in der Nähe des Netzes platziert, jedoch nach Ende ihrer Trainingseinheit vergessen, sie wieder an sich zu nehmen.







Nach Eingang der Meldung ordnete Polizeikolonel Natthapon Phongsuksakul, Leiter der Polizeistation Nongprue, eine umfassende Überprüfung der CCTV-Aufnahmen an. Dabei stellten die Ermittler fest, dass ein ausländischer Besucher, der den Tennisplatz nach Frau Thanyarat nutzte, die Ringe an sich genommen hatte.



Die Polizei konnte die Person bis zu ihrer Unterkunft in der Nähe des Khao Phra Tamnak in Pattaya zurückverfolgen. Der ausländische Staatsbürger zeigte sich kooperativ und übergab die Schmuckstücke freiwillig den Behörden. Er erklärte, dass er die Ringe gefunden habe, sie aber mitgenommen habe, um sicherzustellen, dass sie später an die rechtmäßige Eigentümerin zurückgegeben werden könnten.



Die wertvollen Diamantringe, deren Gesamtwert auf über 2 Millionen Baht geschätzt wird, wurden umgehend an Frau Thanyarat zurückgegeben. Sie zeigte sich überglücklich und verzichtete auf eine Anzeige. Zum Dank überreichte sie dem Ermittlungsteam einen Blumenstrauß, der stellvertretend von Polizeikolonel Natthapon Phongsuksakul entgegengenommen wurde.



































