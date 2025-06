Kabeldiebstahl verdunkelt Pattayas Hochmastlaternen – Reparaturen laufen

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Acht Hochmast-Straßenlaternen entlang der Sukhumvit Road, von Lotus Mall bis Soi 85, sind dunkel, nachdem Hochspannungskabel, die die Steuerkästen versorgen, gestohlen wurden. Das Amt für öffentliche Arbeiten in Pattaya bestätigte den Diebstahl, der den Ausfall verursacht hat. Die Reparaturen sind im Gange und sollen voraussichtlich etwa eine Woche dauern.

Das Beschwerdeamt der Stadt Pattaya reagierte umgehend auf Bürgerbeschwerden und koordinierte sich mit den zuständigen Behörden, um das Problem schnell zu beheben. Dennoch sind viele Anwohner frustriert und fordern härtere Strafen für die Drahtdiebe. Besonders in dunklen und gefährlichen Bereichen wie der Rongpo-Khao Mai Kaew Straße und in der Nähe der Autobahnbrücke wird lautstark nach verstärkten Polizeipatrouillen und mehr Überwachungskameras verlangt.







Bewohner äußern ernste Sicherheitsbedenken bezüglich schlecht beleuchteter Stellen in Pattaya, die als besonders dunkel und unfallanfällig gelten. Gemeldet wurden etwa die Strecke zwischen Nong Pla Lai und Takiantia, Chaiyaphonvithi 1/1 – wo umgestürzte Bäume Stromleitungen beschädigten – sowie Naklua Soi 17. Trotz dieser Hinweise klagen Anwohner über verzögerte oder weitergereichte Reaktionen zwischen Behörden, wodurch diese gefährlichen Orte bislang unbeachtet bleiben. Viele fordern Kontrollen ab etwa 19 Uhr, um das Ausmaß der Dunkelheit und die Sicherheitsrisiken besser einschätzen zu können.

Es besteht der Verdacht, dass dieselbe professionelle Diebesgruppe für ähnliche Kabeldiebstähle in anderen Teilen Pattayas verantwortlich ist, unter anderem bei unterirdischen Leitungen nahe Wasserpumpen in Soi 93.



Die Öffentlichkeit appelliert an Bürgermeister Poramet Ngampichet und die Stadtverwaltung, die Bemühungen zur Ergreifung der Täter zu verstärken. Vorgeschlagen werden strengere Kontrollen von Schrotthändlern, die möglicherweise gestohlene Kabel ankaufen, sowie häufigere Polizeipatrouillen und erweiterte Kameraüberwachung, um zukünftige Vorfälle zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.

Zur Meldung solcher und weiterer städtischer Anliegen stellt Pattaya die Hotline 1337 bereit, über die Bewohner und Besucher schnell Probleme zu Sicherheit, Sauberkeit, Verkehr und lokalen Störungen melden können. Diese direkte Verbindung zur Stadtverwaltung soll eine zügige Hilfe ermöglichen und zu einer sichereren, geordneteren Stadt für alle beitragen.