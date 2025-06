Pattaya-Polizei erhält Lob von Expats für ausgewogene Helmkontrollen

PATTAYA, Thailand – Im Zuge verstärkter Verkehrssicherheitskampagnen gewinnt die Polizei in Pattaya zunehmend Anerkennung von ausländischen Bewohnern. Viele loben die ausgewogene und faire Durchsetzung der Helmpflicht und Verkehrsregeln, bei der sowohl Thailänder als auch Ausländer gleichermaßen kontrolliert werden.

In den vergangenen Wochen führten die Beamten regelmäßige Verkehrskontrollen durch und hielten Motorradfahrer an, um die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften wie Helmpflicht, gültigem Führerschein und Versicherung zu überprüfen. Diese Kontrollen, die an beliebten Routen und touristischen Hotspots stattfanden, werden von vielen Expats positiv aufgenommen. „Sie halten wirklich alle an – ich habe gesehen, wie Thais und Ausländer gleichermaßen kontrolliert wurden“, berichtete ein langjähriger Bewohner. „Nicht nur Touristen werden herausgewunken.“







Während die meisten die Maßnahmen unterstützen, betonen einige Expats, dass Durchsetzung auch mit Bildung einhergehen müsse. „Es fängt in der Schule an“, sagte ein Kommentator. „Helme zu verteilen ist zwar gut gemeint, aber wenn keine Nachverfolgung erfolgt, bleibt es nur Symbolpolitik. Viele fahren immer noch ohne Helm, oft sogar mit Kindern.“

Andere riefen zu mehr Aufklärung und Unterstützung auf, insbesondere für einkommensschwache Familien. „Helme sollten für Bedürftige leichter zugänglich sein. Sicherheit darf nicht vom Einkommen abhängen“, erklärte ein ausländischer Bewohner. „Und die gefährlichsten Situationen sehe ich oft bei Einheimischen, die auf der falschen Straßenseite fahren – hier ist Bildung entscheidend.“



Die Wahrnehmung, ob thailändische Fahrer bei Strafen gegenüber Ausländern bevorzugt behandelt werden, ist gemischt. Einige meinen, die Regeln würden gleichmäßig angewandt, andere äußern Zweifel. „Nach dem, was ich sehe, werden auch Einheimische kontrolliert“, so ein weiterer Expat. „Ob sie Bußgelder zahlen oder nur Verwarnungen bekommen, weiß ich nicht, aber Favoritismus sieht anders aus.“

Einige äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich der Gleichmäßigkeit bei der Strafverhängung. „Wenn ein Thailänder die Geldstrafe nicht zahlen kann, bekommt er dann nur eine Verwarnung, während Ausländer voll zahlen müssen?“ fragte ein Bewohner. Ein anderer ergänzte, dass finanzielle Aspekte die Durchsetzung beeinflussen könnten: „Manchmal scheint es, als würden Beamte gegenüber Einheimischen, die weniger zahlen können, nachsichtiger sein.“



Trotz unterschiedlicher Meinungen herrscht unter vielen Expats eine vorsichtige Zustimmung vor. „Ich unterstütze Bußgelder für alle, die gegen die Regeln verstoßen, egal welcher Nationalität sie sind“, sagte ein Bewohner. „Aber Einheimische brauchen auch mehr Aufklärung und Zugang zu passender Ausrüstung.“

Mit Blick auf die fortlaufende Kampagne zur Verringerung von Unfällen und Todesfällen mit Motorrädern entsteht unter Expats der Konsens, dass eine faire Durchsetzung in Kombination mit Bildung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit leisten kann.