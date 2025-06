Pattaya nimmt illegale Gehwegrampen ins Visier – Stadt startet Großreinigungskampagne

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung Pattaya hat eine erneute Offensive gegen nicht genehmigte Rampen auf öffentlichen Gehwegen gestartet. Die Behörden warnen, dass unerlaubte Betonbauwerke entfernt werden und rechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen drohen.

In dieser Woche wurden von Teams des Amtes für öffentliche Arbeiten, der Maschinenabteilung und kommunalen Vollzugsbehörden an zentralen Orten wie der Beach Road und der Second Road mehrere illegale Rampen abgebaut. Ziel der Aktion ist es, den Wasserabfluss zu verbessern und wiederkehrenden Entwässerungsproblemen in tiefer gelegenen Stadtteilen entgegenzuwirken.







„Die Betonrampen verhindern besonders in Gebieten wie Khao Talo einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss“, berichtete ein langjähriger Bewohner. „In der Regenzeit ist das ein chronisches Problem – das Wasser findet keinen Ausweg.“

Laut städtischer Vorschriften müssen alle Änderungen an öffentlichem Eigentum, darunter Gehwege, vorab von den Behörden genehmigt werden. Unerlaubte Bauten können Bußgelder, Abriss und weitere rechtliche Schritte nach sich ziehen. Hauseigentümer und Geschäftsbetreiber werden eindringlich aufgefordert, vor dem Errichten von Rampen oder ähnlichen Anlagen die erforderlichen Genehmigungen bei der Stadtverwaltung Pattaya einzuholen.



„Wir sind nicht gegen Barrierefreiheit“, erklärte ein Stadtsprecher, „aber sie muss sicher und gesetzeskonform umgesetzt werden. Die richtige Planung von Neigung und Entwässerung ist entscheidend für den Schutz von Fußgängern und umliegenden Grundstücken.“

Die Aktion stieß auf breite Zustimmung in der Bevölkerung. Viele Anwohner begrüßten die Durchsetzung und forderten ähnliche Maßnahmen gegen weitere Behinderungen des öffentlichen Raums.

„Gehen Sie einfach mal die Second Road entlang“, sagte ein Bewohner. „Touristen müssen ständig parkenden Motorrädern ausweichen und laufen auf der Straße – das ist gefährlich und peinlich für eine Stadt wie Pattaya.“



Auch finanzielle Sanktionen fanden Befürworter. „Wer illegal eine Rampe baut, sollte die Kosten für den Abbau tragen“, schlug ein Geschäftsinhaber aus Süd-Pattaya vor. „Öffentliches Geld sollte lieber für die Reparatur von Schlaglöchern und kaputten Gehwegen verwendet werden, statt private Missstände zu beheben.“

Neben dem Abriss der Rampen fordern Bürger die Stadt auf, dringend Wartungsarbeiten in Problemzonen wie der Soi 17 und in der Nähe des Landamts zu priorisieren, wo unebene Pflaster und Schlaglöcher weiterhin Unfallrisiken darstellen.

Die Stadtverwaltung bekräftigte ihr Engagement für Sicherheit und Zugänglichkeit im öffentlichen Raum. Bewohner werden gebeten, Verstöße über die Hotline 1337 zu melden. „Unser Ziel ist es, die Gehwege sicher und für alle zugänglich zu halten“, betonte der Sprecher. „Das gelingt nur mit der Unterstützung der Bevölkerung.“