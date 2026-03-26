Pattaya plant dreitägiges Songkran-Strandfestival mit kostenlosen Konzerten und strenger Sicherheit

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Kritsana Boonsawat leitete ein Planungstreffen im Rathaus von Pattaya zur Vorbereitung der groß angelegten Songkran Wan Lai Pattaya 2026 Feierlichkeiten. Ziel ist es, das Event zu einem internationalen Tourismusfestival auszubauen und gleichzeitig strenge Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen.

An dem Treffen nahmen Stadtbeamte, Ratsmitglieder, Polizei, Touristenpolizei sowie Vertreter mehrerer Behörden teil, um die Vorbereitungen für das Festival abzustimmen, das voraussichtlich zahlreiche Besucher an den Stadtstrand locken wird.

Die Tourism Authority of Thailand Pattaya Office organisiert in Zusammenarbeit mit der Mono Streaming Company Limited die dreitägige Veranstaltung vom 17. bis 19. April entlang des Pattaya Beach.

Besucher können kostenlose Konzerte mit beliebten thailändischen Künstlern wie Tattoo Colour, Jeff Satur, F.Hero, Proxie, Joey Boy, Maiyarap, Indigo und Joey Phuwasit genießen. Weitere Programmpunkte sind Live-Fußballübertragungen und DJ-Auftritte in der Nähe des Hard Rock Hotel Pattaya.



Parallel dazu veranstaltet das Kulturamt Chonburi das Kulturprogramm „Sakasilp Rim Talay: Songkran Seaside Charm“ gegenüber von Central Pattaya. Das Programm umfasst traditionelle thailändische Aufführungen, den Bau von Sandpagoden, Wasseropferzeremonien für Buddha-Statuen, traditionelle Spiele sowie Stände mit kulturellen Produkten aus allen vier Regionen Thailands.

Die Behörden betonten zudem die Bedeutung strenger Sicherheits- und Verkehrsmanagementmaßnahmen angesichts des erwarteten Besucherandrangs. Polizei und städtische Ämter sollen Sicherheitsvorkehrungen koordinieren, um Unfälle zu verhindern und ein sicheres Umfeld für Anwohner und Touristen während der gesamten Feierlichkeiten zu gewährleisten.



































