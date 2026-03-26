Walking-Street-Händler protestieren neue Zutrittsregeln und fordern Rückkehr zur 4-Uhr-Zugangzeit

PATTAYA, Thailand — Händler entlang der Walking Street in Pattaya haben bei der Stadtverwaltung offiziell Beschwerde eingereicht und verlangen die Wiederherstellung der bisherigen Zugangserlaubnis ab 4 Uhr morgens. Nach Angaben der Betroffenen hat die kürzlich geänderte Zutrittsregel ihre Einnahmen erheblich reduziert.

Die Gruppe versammelte sich am Rathaus von Pattaya, um ein offizielles Schreiben zu übergeben, nachdem die Stadt die erlaubte Zutrittszeit für Händler angepasst hatte. Zuvor durften sie ab 4:00 Uhr in die Straße einfahren, nun ist der Zugang auf den Zeitraum von 5:00 bis 5:30 Uhr begrenzt.

Vertreter der Händler erklärten, dass die spätere Zeit für effektiven Verkauf zu spät sei, da die meisten Touristen und Kunden bereits die Walking Street verlassen hätten. Besonders betroffen seien Anbieter von frischen Lebensmitteln, die bei unverkauften Waren finanzielle Verluste erleiden, da diese verderben und nicht erneut verkauft werden können.

Die Vertreter Sakorn Tangjai und Nisneena Kudlutud gaben an, dass der Protest die Sorgen von etwa 70 bis 80 Händlern widerspiegelt, die über eine Messaging-Gruppe vernetzt sind. Rund 30 bis 40 Händler nahmen persönlich an der Einreichung des Schreibens teil.







Die Gruppe stellte drei zentrale Forderungen an die Stadtverwaltung: die Wiederherstellung des bisherigen Zugangs ab 4 Uhr, die Beibehaltung der selbstverwalteten Standplatzregelungen, um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, sowie eine klare Kommunikation seitens der Stadt bei betrieblichen Problemen, damit Händler diese gezielt adressieren können.

Rittichai Khamsri, der die Petition im Namen der Stadt entgegennahm, erklärte, dass die Beschwerde an die zuständigen Pattaya-Verwaltungsstellen zur Prüfung weitergeleitet werde. Eine Entscheidung wird demnach in Kürze erwartet, um die Auswirkungen auf lokale Unternehmen möglichst gering zu halten.



































