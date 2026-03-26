Fluggesellschaften erhöhen Kapazitäten zum Songkran-Fest – fast 30.000 zusätzliche Sitzplätze auf Inlandsrouten

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde hat in Zusammenarbeit mit sechs Fluggesellschaften Maßnahmen ergriffen, um die Inlandsreisen während des Songkran-Festes zu erleichtern. Neben einer Senkung der Flugpreise um 15 bis 30 Prozent wird auch die Sitzplatzkapazität deutlich erhöht, um der starken Nachfrage gerecht zu werden.

Die Regelungen gelten für den Reisezeitraum vom 10. bis 15. April und umfassen insgesamt 11 wichtige Strecken, die Bangkok mit beliebten Reisezielen wie Chiang Mai, Phuket, Koh Samui und Hat Yai verbinden.

Zu den beteiligten Fluggesellschaften zählen Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air und Thai VietJet. Insgesamt wurden 191 Hin- und Rückflüge angepasst, wodurch 29.685 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung stehen, insbesondere auf stark frequentierten Strecken während der Feiertage.

Bangkok Airways hat zusätzlich 24 Sonderflüge auf der Strecke nach Koh Samui eingeplant, was die Kapazität um weitere 1.680 Sitzplätze erhöht. Thai Airways setzt auf ausgewählten Verbindungen größere Großraumflugzeuge ein und schafft dadurch zusätzliche 1.428 Sitzplätze.

Aufgrund der hohen Nachfrage sind günstigere Tickets bereits weitgehend ausverkauft. Experten gehen jedoch davon aus, dass sich die Preise nach dem Feiertagszeitraum wieder normalisieren, sobald die Nachfrage zurückgeht.



Die Behörden betonten, dass die Entwicklung der Flugpreise weiterhin genau beobachtet wird, insbesondere im Zusammenhang mit steigenden Kostenfaktoren wie Kerosinpreisen, die infolge der Spannungen im Nahen Osten deutlich gestiegen sind.

Reisende werden dazu angehalten, ihre Flüge frühzeitig zu buchen, um von niedrigeren Tarifen zu profitieren. Beschwerden im Zusammenhang mit Passagierrechten können über das Online-System der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde eingereicht werden.



































