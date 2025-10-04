Pattaya Oktoberwetter zeigt wechselnden Regen und kühle Tendenz

PATTAYA, Thailand – Das Meteorologische Amt hat seine aktualisierte 15-Tage-Vorhersage für die Niederschlagsmengen vom 3. bis 17. Oktober veröffentlicht und dabei die wechselhaften Wetterbedingungen hervorgehoben, während Thailand vom Regen- in die frühe Wintersaison übergeht.

Vom 3. bis 5. Oktober: Der Niederschlag wird insgesamt abnehmen, lediglich vereinzelt sind noch Schauer in allen Regionen zu erwarten. Starke Regenfälle, die in den vergangenen Wochen anhielten, lassen nach, sodass sich viele Gebiete allmählich erholen können.





Vom 5. bis 7. Oktober: Der Regen kehrt zurück, in einigen Regionen werden mäßige bis starke Schauer prognostiziert. Diese Zunahme ist auf ein Tiefdruckgebiet sowie den indirekten Einfluss des Tropensturms Matmo zurückzuführen, der voraussichtlich in Südchina auf Land treffen wird. Obwohl Thailand nicht direkt betroffen sein wird, verstärkt der Sturm den Südwestmonsun, der das Land beeinflusst.







Ab dem 8. Oktober: Erste Anzeichen einer Kaltluftmasse breiten sich nach Süden aus, wodurch die vorherrschenden Winde auf Ost- und Nordostrichtung drehen. Das Wetter bleibt wechselhaft mit kühlen Morgen- und Abendstunden, heißen Nachmittagen und vereinzeltem Regen. Besonders in Nord- und Oberostthailand sind kühlere Morgen zu erwarten, während die Niederschläge insgesamt abnehmen – ein deutliches Zeichen für die bevorstehende Wintersaison.

Die Behörden raten der Bevölkerung, in dieser Phase wechselhaften Wetters Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, insbesondere um die Gesundheit vor regengeringsbedingten Erkrankungen und kühleren Temperaturen zu schützen. (NNT)



































